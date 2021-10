Eerste uitzege Go Ahead Eagles betekent eerste driepunter tegen Vitesse van deze eeuw

Go Ahead Eagles heeft met een knappe overwinning op Vitesse de eerste uitzege van het seizoen geboekt. Dankzij een benutte strafschop van Luuk Brouwers won de ploeg van Kees van Wonderen met 1-2 in Arnhem en die driepunter betekent de eerste overwinning van Go Ahead op Vitesse in deze eeuw.

In de Gelredome, waar kickbokser Rico Verhoeven gisteravond succesvol zijn wereldtitel verdedigde, moest Go Ahead al vroeg in de achtervolging tegen de Arnhemmers. Na twee minuten kreeg gelegenheidsverdediger Jay Idzes de bal onfortuinlijk op zijn hand en daardoor ging de bal op de strafschopstip. Dat buitenkansje was wel aan Lois Openda besteed, 1-0.

Go Ahead voert druk op

De Deventenaren lieten zich in de eerste helft de kaas niet van het brood eten en zochten nadrukkelijk het doel van Markus Schubert op. De sluitpost van Vitesse moest handelen optreden bij een vrije trap van Inigo Cordoba. Aan de overkant redde Warner Hahn even later op een inzet van Eli Dasa.

Levensgrote kans Cardona

Go Ahead voerde de druk op en kreeg een levensgrote kans op de gelijkmaker via Marc Cardona, maar de Spaanse aanvalsleider miste oog-in-oog met Schubert en in de nastoot schoot Cordoba in het zijnet. Luttele minuten later volgde een scrimmage voor het doel van Vitesse, waarbij pogingen van Luuk Brouwers en Bas Kuipers gekraakt werden door een aantal Vitesse-benen.

Cordoba andermaal belangrijk

Vlak na rust was het de beurt aan Vitesse om gevaar te stichten, maar Yann Gboho mikte naast het doel van Hahn en Go Ahead kwam goed weg toen Oussama Darfalou de bal op de paal krulde. De formatie van trainer Kees van Wonderen wist in tegenstelling tot de eerste helft na rust wél het doel te vinden. Na een verdedigingsfout bij de thuisploeg speelde Luuk Brouwers met een ragfijne steekpass Cordoba vrij en met zijn vierde van het seizoen bracht de Spanjaard de stand weer in evenwicht: 1-1.

Eerste uitzege Go Ahead

Het bleef lang een wedstrijd in Arnhem en beide ploegen gingen op zoek naar de winnende treffer. Vlak voor het scheiden van de markt kreeg Go Ahead Eagles een terechte strafschop na een overtreding van doelman Schubert op Bas Kuipers. Van elf meter maakte Luuk Brouwers geen fout (1-2) en daardoor winnen de Deventenaren voor het eerst dit seizoen buitenshuis.

Vitesse - Go Ahead Eagles 1-2

1-0 Openda (4/strafschop)

1-1 Cordoba (53)

1-2 Brouwers (90+2/strafschop)

Arbiter: Higler

Geel: Bero, Deijl, Darfalou, Tronstad, Rasmussen

Vitesse: Schubert, Doekhi, Cornelisse, Rasmussen, Dasa; Tronstad, Bero, Gboho (Gong/74); Yapi, Openda (Van Moos/74), Darfalou (Frederiksen/63).

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl (Nauber/84), Idzes, Kramer, Kuipers; Lucassen, Rommens (Berden/63), Brouwers; Córdoba (Mulenga/84), Cardona (Heil/63), Oratmangoen (Bourhane/90+3).