Peter (51) uit Borne krijgt als eerste Nederlander nieuw soort handprothese

Het leven lachte Peter ter Keurs toe. Dagenlang op de vrachtwagen zitten, ritjes naar Italië, of verder weg, naar Sicilië. Zijn droombaan, noemt de Bornenaar het. Maar een bedrijfsongeval in oktober 2012 gooit zijn leven totaal op de kop.

Bij het ongeval raakt Ter Keurs een groot deel van zijn hand kwijt, bovendien kreeg hij er de chronische zenuwaandoening CPRS bij. "Ik had zoveel pijn dat ik 24 uur per dag het gevoel van kokend water over mijn hand had", zegt Ter Keurs. "Door die zenuwaandoening moest er nog meer van de hand af dan de planning was."

Oude prothese

Net als zovelen die een amputatie hebben moeten ondergaan, kreeg ook Ter Keurs een prothese. Maar door de zenuwaandoening kon hij zijn oude prothese nooit lang dragen. "Ik had eerst een prothese met een koker. Dat is ook de normale gang van zaken. Maar die koker drukte vaak op de zenuwen, wat veel pijn veroorzaakte. Ik kon die koker vaak maximaal anderhalf uur dragen. Het bleef gewoon moeilijk."

Na jaren van pijn, werd Ter Keurs vorig jaar door zijn behandelaar van ziekenhuis UMCG in Groningen gevraagd of hij mee wilde werken aan een nieuw soort prothese. Ontwikkeld door de Zweedse professor Rickard Brånemark, die gespecialiseerd is in de zogenoemde osseointegratie. "Het ziekenhuis in Groningen wilde het ook invoeren en ze vroegen of het wat voor mij was. Dat leek me wel wat."

In de video zie je hoe de prothese werkt:

'Oefenhand'

Ter Keurs heeft voorlopig nog een 'oefenhand', om te kunnen wennen aan de nieuwe prothese. "We hopen dat ik eind november, half december, de echte hand kan gebruiken."

Hij hoopt dat de nieuwe soort prothese ook voor andere mensen een oplossing kan zijn. "Het gevoel wordt beter. Het gaat de goede kant op", zegt hij optimistisch. "Het is een heel lange weg geweest van heel veel ups and downs. Maar met de nieuwe prothese kan ik nu al merken dat het stukken beter gaat."