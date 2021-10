Robin Pröpper dit keer niet de held, maar de schlemiel: "Het wilde vandaag niet"

Pröpper baalde na afloop dan ook. "Het wilde vandaag niet. Ik denk dat we vooral in de eerste helft niet goed speelden, toen was NEC af en toe de betere partij. In de tweede helft kwam het er een stuk beter uit. Veel kansen gecreëerd. Ik denk dat NEC weinig meer over de middenlijn is gekomen, maar toch wel twee keer scoorden. Dat mogen we onszelf verwijten en ik ook vooral, ja."

Dacht dat 'ie verder weg was

Hij legt uit wat er gebeurde bij de bewuste actie. "Aanname was niet goed. Ik dacht dat 'ie iets verder van me weg zat. Hij kon daardoor kort zitten. Ik probeerde nog weg te draaien, maar hij zette gewoon een goed blok, kwam één-op-één met de keeper en scoorde."

Hopen op meer punten

Twente speelde vorige week gelijk tegen Willem II in eigen huis en verloor dus vanmiddag van NEC. "We hoopten uiteraard op wat meer punten dan dit. En als je de wedstrijden bekijkt had dat ook zeker gekund, alleen dat is voetbal. Het kan af en toe verkeren. We moeten weer bij elkaar zitten. Dit even analyseren en dan weer door", aldus Pröpper.