Uitslagen zondagvoetbal: nog vijf Overijsselse clubs zonder puntenverlies en ook vijf zonder punten

Tubantia is in de 1e klasse E Oost is Tubantia ook na vandaag nog zonder punten. Winterswijk was in Hengelo te sterk. Gisteravond ging de derby tussen Heino en Rohda Raalte naar de thuisploeg. In de 2e klasse J Oost zijn Achilles'12 en NEO nog ongeslagen. Achilles versloeg BWO en NEO speelde gelijk bij Eilermark. De Tukkers is na de zege bij Losser nog ongeslagen in de 3e klasse A Oost, UDI wacht daar nog op de eerste punten.

4e klasse

In de 4e klasse A Oost zijn er nog drie ploegen ongeslagen. La Premiere, Almelo en Vasse verloren nog niet. De Tubanters, Zenderen Vooruit en UD Weerselo wachten nog op de eerste zege. Markelo won alle duels tot nu toe in 4e klasse B Oost. Vanmiddag werd Rietmolen verslagen. IJsselstreek leed tegen TKA het eerste puntenverlies in de 4e klasse F Oost, maar is nog wel ongeslagen door het 2-2 gelijkspel. Holten is na de zege bij Lettele nog ongeslagen in de 4e klasse G, Haarle leed de eerste nederlaag en Ulu Spor wacht daar nog op de eerste punten.

5e klasse

In de 5e klasse A Oost zijn er drie ploegen die nog niet verloren, Manderveen, 't Centrum en Bentelo. Langeveen staat daar nog op nul punten. In Noord wonnen Kuinre en IJhorst al hun wedstrijden en is Blankenham nog zonder punten. Sallandia en Go Ahead Deventer wonnen tot nu toe alles in de 5e klasse E Oost. Vanmiddag werd gewonnen van respectievelijk Wesepe en V en L.