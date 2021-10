Solar Team Twente als vierde van start met zonneauto RED Horizon in Marokko

Het Solar Team Twente reed in de kwalificatie een rondetijd van 2.30 minuten. De snelste ronde werd gereden door het team van de universiteit uit Groningen dat als eerste van start mag gaan.

Coureur Paul Heineman van het Solar team Twente reed de kwalificatie en is tevreden over het resultaat. "Ik vond het een eer maar ook ontzettend spannend om de kwalificatie te rijden. Het resultaat is naar verwachting, waardoor we morgen een mooi moment hebben om te starten."

Positief gestemd

Thomas Jansink, de raceleider is positief gestemd over de uitslag en denkt dat het als vierde mogen starten weinig invloed zal hebben op de race. Hij verwijst naar de andere opzet van de race ten opzichte van de vorige race in Australië. "In Solar Challenge Morocco zijn er etappes met een vaste start en finish, een concept dat vergelijkbaar is met de Dakar Rally. Het team dat de totale afstand in de kortste tijd aflegt, wint. Hierdoor maakt de startpositie dit jaar minder uit dan in vorige jaren en zou je er zelfs een tactisch voordeel uit kunnen halen door later te starten."

Technische keuring

De kwalificatie bestond niet alleen uit het rijden van een kwalificatie, maar ook uit een technische keuring. RED Horizon werd getest op veiligheid en de mate waarin de reglementen zijn nageleefd. "We moesten bijvoorbeeld een achtvormig parcours rijden om te laten zien dat we de vereiste draaicirkel kunnen behalen. Stabiliteit is natuurlijk geen overbodige luxe als je door de bergen gaat racen. We zijn met vlag en wimpel geslaagd en zijn klaar om morgen veilig van start te gaan", aldus Jansink.

Vijf etappes over 2500 kilometer

De Solar Challenge Morocco begint morgen en eindigt vrijdag in havenstad Agadir. De zonneautos moeten in vijf etappes ruim 2.500 kilometer door de diverse Marokkaanse landschappen afleggen. Het team dat de totale afstand in de kortste tijd aflegt, wint. Tijdens Solar Challenge Morocco strijdt het Twentse studententeam uit Enschede tegen teams uit onder andere Groningen, Delft en Leuven.