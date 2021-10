Goudhaantje Brouwers dolblij met eerste punten buitenshuis: "Hier hadden we alleen maar van kunnen dromen"

Luuk Brouwers kroonde zich zondagmiddag tot matchwinner in Arnhem. De middenvelder schonk Go Ahead Eagles op bezoek bij Vitesse (1-2) in de slotminuten de eerste uitoverwinning van het seizoen.

In blessuretijd bleef hij koelbloedig vanaf elf meter en faalde niet van de strafschopstip. "Er gaat veel door je hoofd bij zo'n strafschop, maar er gingen geen negatieve gedachten door mijn hoofd", verklaarde hij na afloop. "Ik denk ik pak die bal. Ragnar Oeratmangoen wilde 'm eigenlijk nemen, maar die moest ik teleurstellen want ik wilde hem nemen. We hebben afspraken gemaakt en daarbij neem ik de penalty's. Ik heb vandaag ook laten zien dat ik ze kan nemen dus de volgende neem ik hem weer", zei hij met een lach op zijn gezicht.

Tot einde gestreden

"Elke overwinning betekent veel voor ons, want in die positie zitten we nou eenmaal", vervolgt hij. "We hebben vandaag tot het einde gestreden. Op een gegeven moment leek het erop dat we genoegen namen met een punt en misschien was dat ook wel zo. Toen kregen we dat moment met Bas (Kuipers, red.) en dat werd uiteindelijk de 2-1, drie punten. Daar hadden we van tevoren alleen maar van kunnen dromen."