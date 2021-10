Burgemeester: "Hengelo enige plaats in Overijssel die zo snel noodopvang kon regelen"

Het kabinet riep de provincies afgelopen vrijdag op om dit weekend elk honderd extra opvangplekken aan te bieden. Dit vanwege de noodsituatie in het Groningse Ter Apel.

"Er is een ernstige humanitaire crisis gaande in Ter Apel", zegt Schelberg. "We hebben meer plekken bekeken in de provincie, maar het Hazemeijer gebouw is uiteindelijk de enige plek waar binnen 48 uur in redelijke omstandigheid mensen konden worden opgevangen."

Vier weken

Schelberg benadrukt dat het bij een noodopvang van vier weken blijft. "Die vier weken heeft men in Nederland nodig als bouwtijd, om semipermanente locaties te gaan bouwen. Het is een overbrugging voor Ter Apel."

De asielzoekers die in Hengelo worden opgevangen, zijn alleenstaande mannen. Hun identiteit en andere relevante informatie is al in Ter Apel vastgelegd, aldus de burgemeester.

In de tijdelijke opvang in het Hengelose gebouw was tot voor kort een van de vaccinatielocaties van de GGD gevestigd. Schelberg: "Deze locatie is schoon, droog, warm en veilig. De locatie leent zich er dus wel voor, maar het is duidelijk noodopvang."

Reacties omwonenden

Volgens Schelberg reageren omwonenden van het Hazemeijer-complex positief, maar zijn mensen ook verrast. "Dat vind ik ook heel vervelend", zegt hij daarover. "Dit is niet de methode waarop je het hoort te doen. Maar er is ook een crisis, daarom is het ook noodopvang. Gisterochtend zijn we hier aan begonnen en ik heb de bewoners moeten overvallen. Maar we gaan goed luisteren naar de redelijke eisen en wensen."