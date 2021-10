Einde carrière voor Lotte van Beek? Schaatsster nog altijd op zoek naar sponsor

Lotte schaatst bij het Gewest Fryslan. Deze ploeg traint op het ijs van Thialf in Heerenveen. Ze heeft zich voorbereid op het NK afstanden dat dit weekend in Heerenveen wordt gehouden. Trainen deed ze op eigen kosten in het Duitse Inzell. Deze schaatsbaan ligt een stuk hoger dan Thiaf. De lucht daar is beter voor haar longen. Mede daardoor voelt Lotte zich fit.

Longproblemen

Al langere tijd heeft Lotte astmatische klachten. Opgeven wil ze niet, maar het NK sprint in januari van 2020 heeft ze aan zich voorbij moeten laten gaan. Door goed naar haar lichaam te luisteren en ook door haar enorme doorzettingsvermogen probeert Lotte haar oude niveau weer terug te pakken. Dat heeft haar letterlijk veel gekost. Vooral spaargeld. Maar dat had ze ervoor over om te bewijzen dat ze de longproblemen heeft overwonnen.

Zonder sponsor...

De World Cup en de Olympische spelen komen eraan. Lotte zegt dat ze er klaar voor is om zich voor deze wedstrijden te kwalificeren. Maar trainen in Thialf gaat haar niet helpen. Door de luchtdruk en ook samenstelling van de lucht in Thialf blijft ze last van haar longen houden. Ze moet letterlijk 'op hoogte' trainen waar de lucht beter voor haar is. Zonder sponsoren gaat dat niet meer lukken. Het vervoer er naar toe en het verblijf is duur. De bodem van haar spaarpot komt in zicht. Zonder sponsor zou dat betekenen dat het einde van haar schaatscarrière in zicht is. Lotte heeft goede hoop dat er binnenkort een sponsor bij haar aanklopt.