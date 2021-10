Cinekid Leeuw voor Elisabeth Hesemans' kinderserie Kabam!

Alle series komen in aanmerking voor een Cinekid Leeuw in de categoriën 'de Beste Nederlandse Fictieserie' of 'de Beste Nederlandse Non-fictieserie'. In de Beste Nederlandse Serie Competitie won Kabam! het van de andere genomineerde series Kamp Koekieloekie, gemaakt door NL Film & TV en de NTR, en De regels van Floor, ook door NL Film & TV in samenwerking met de VPRO.

'Yes, we did it!'

Afgelopen weekend nam Hesemans de Gouden Leeuw in ontvangst met een deel van haar team. "Yes, we did it!!! Ongelooflijk TROTS en DANKBAAR dat de jury van Cinekid ook gezien heeft wat ik voor ogen had met KABAM!", schrijft ze op facebook. Het scenario is geschreven door Floor Paul en Lilian Sijbesma. De serie is gemaakt door IJswater films, samen met de KRO-NCRV.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Regie en idee

Kabam! is niet alleen geregisseerd door Elisabeth Hesemans, ze bedacht de serie ook. Het gaat over kinderen uit groep 3, de klas van meester Mo. De kinderen in de klas zijn onderling verschillend, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn allemaal wel eens bang. Elke aflevering uit de serie van tien vertelt een ander verhaal.

De jury roemde de plots, de personages en casting, maar ook het scenario 'dat de houvast biedt die nodig is om met de liefdevolle regie het beste uit de jonge acteurs te halen' en 'de muziek en het ritme waardoor het geheel af en naturel voelt'.

Eén van de hoofdrolspelers Sanjay en Hesemans met de Gouden Leeuw (Foto: Elisabeth Hesemans)

Levendige fantasie

Hesemans had als klein meisje een levendige fantasie. "Kinderen met een levendige fantasie kunnen angsten ontwikkelen", vertelt ze. "Ze zijn bijvoorbeeld bang voor honden, een monster onder het bed of bang dat bij de kapper hun oor afgeknipt wordt." Hesemans vond dat ze daar wat mee moest doen. "De eerste aflevering gaat bijvoorbeeld over een meisje dat naar een nieuwe school gaat. Alles is nieuw voor haar. Een andere aflevering gaat over een jongetje dat bang is voor een hond. "In zijn fantasie is hij een superheld." De serie mag volgens Hesemans ook niet te eng zijn, omdat het bedoeld is voor kleine kinderen.

Elke aflevering duurt ruim tien minuten. "En in elke aflevering zie je een kind met een andere angst. Met de serie willen we de kinderen laten zien dat ieder kind angst kent. Ook de kinderen bij wie ze in de klas zitten. Daar staan ze dus niet alleen in."

Cinekid Festival

Elk jaar worden op het Cinekid Festival de belangrijkste prijzen op het gebied van film, televisie en nieuwe media voor de jeugd uitgereikt. De winnaars ontvangen de Gouden Leeuw. Nationale en internationale juryleden buigen zich over de inzendingen en ook het publiek bepaalt dan wat zij de beste jeugdfilms, televisieseries en mediaprojecten vinden.