Brandweer Twente wil met drone naar incidenten vliegen; 'binnen enkele minuten accuraat beeld in de meldkamer'

Hulp- en veiligheidsdiensten krijgen door drones een betere informatiepositie bij incidenten. Een drone hangt mogelijk komend voorjaar al een stuk eerder boven een ongeval of een brand in de lucht dan dat de hulpdiensten met hun auto's aanwezig zijn. De drones kunnen al op afstand worden aangestuurd en vanaf een drone-meldkamer naar hun doel vliegen.

Bij Technology Base, op de voormalige vliegbasis Twenthe, is het onbemand vliegen de afgelopen jaren uitvoerig getest door experts van de brandweer, Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente.

Brandweer Twente heeft al sinds 2014 een drone in bezit en was een jaar later het eerste korps dat er gebruik van ging maken. Nu zijn ze waarschijnlijk opnieuw het eerste korps dat de onbemande drone inzet.

"We hebben al regionale en landelijke droneteams met opgeleide piloten die de drones besturen", vertelt projectleider Martijn Zagwijn van Brandweer Twente. "Die komen nu nog ter plaatste op het moment dat er ondersteuning gewenst is. Dat is natuurlijk altijd een stuk later dan wanneer de eerste melding bij de meldkamer binnen komt. We kunnen drones nu vlak na de melding volledig onbemand naar een incident laten vliegen."

"Meldkamers hebben daardoor binnen een paar minuten een accuraat beeld van de situatie", zegt Zagwijn. "Denk aan een ongeval op de snelweg. Er zijn ook wel vaste camera's op bepaalde trajecten, maar vanuit de lucht heb je extra perspectief."

De afgelopen jaren zijn ze bij Technology Base bezig geweest met het inrichten van een proeftuinomgeving. "Dat is een omgeving waarin je allerlei concepten kunt testen met het inzetten van onbemande systemen, in dit geval dus voornamelijk drones. We hebben vier veiligheidsconcepten gedefinieerd. Drones inzetten bij branden, bij grootschalige incidenten, bij het opsporen van gevaarlijke stoffen zoals in drugslabs en het gebruik van drones bij het beveiligen van bedrijventerreinen."

Het wachten is nog op een stukje wet- en regelgeving. Er moeten natuurlijk vergunningen geregeld worden Martijn Zagwijn, brandweer Twente

Volgens Zagwijn duurt het niet meer lang voordat in Twente onbemande drones worden ingezet. "We hoeven niet meer zo veel stappen te maken. Het wachten is nog op een stukje wet- en regelgeving. Er moeten natuurlijk vergunningen geregeld worden."

"Bij Technology Base houden we het terrein al in de gaten met een drone. Begin volgend jaar willen we een start maken met het inzetten van een onbemande drone bij de brandweerkazerne in Glanerbrug. We streven in Twente naar een regionaal dekkend dronenetwerk, dat is er hopelijk rond 2025. Op allerlei strategische plekken plaatsen we dan droneboxen, zodat de drone overal binnen twee minuten bij een incident kan zijn."