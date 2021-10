Dijkwachters worden klaargestoomd voor de dag die hopelijk nooit komt

De dijkwachten hebben al theorieles gehad en leren vandaag de fijne kneepjes van het vak. Ze worden getraind in het herkennen van schade aan de dijken. Freddy Schutte van waterschap Drents Overijsselse Delta is een van de leermeesters. "Dit is heel belangrijk voor ons. Als er hoogwater is, hebben we extra ogen en oren nodig."

Dijkdiscipline

Terwijl de zon opkomt, staat het eerste groepje vrijwillige dijkwachters klaar voor de praktijkles. Voordat dat kan beginnen, is er een lesje zogenoemde dijkdiscipline. "Het klinkt wat legerachtig, maar je moet goed voorbereid zijn. Het kan hier nat, winderig en soppig zijn, dus je hebt goede kleren nodig", waarschuwt Schutte.

De vrijwilligers worden namelijk vooral ingezet bij hoogwater, om te kijken of de dijken doen wat ze moeten doen. De kans dat de vrijwilligers worden ingezet is overigens klein. "Afgelopen februari hadden we al hoogwater, maar dat was nog niet hoog genoeg om ze in te zetten. De laatste keer was in 2018 langs de Vecht."

Oefenen voor niks

Toch moeten de vrijwilligers een keer per jaar oefenen, zodat ze er klaar voor zijn als het nodig is. Dat maakt één van de vrijwilligers niks uit. "Ik woon in de buurt en dit is het minste wat ik kan doen. Het is immers een mooi stukje natuur waar we zuinig op moeten zijn."

De trainingen worden vandaag en morgen gegeven en duren drie uur.