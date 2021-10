Zwolse sushi-ondernemers reageren op beschuldigingen over misstanden: "Komen niet overeen met werkelijkheid"

Sai van Wermeskerken in zijn eigen sushizaak in Zwolle (Foto: RTV Oost)

De eigenaren van de Zwolse sushizaak Sushi Roku wijzen beschuldigen over misstanden in hun restaurant in een schriftelijke verklaring van de hand. PEC Zwolle-speler Sai van Wermeskerken en zijn compagnon Shinya Nabae zeggen dat de kwestie, zoals die eerder door medewerkers en een aannemer werd omschreven, ‘niet overeen komt met de werkelijkheid’.

Vorige week publiceerde RTV Oost dat personeelsleden van Sushi Roku al maanden geen of te weinig loon meer uitbetaald hadden gekregen en dat een aannemer ook nog duizenden euro’s van de onderneming tegoed had.

'Wij herkennen ons niet in de beschuldigingen'

Dat klopt niet, stellen Van Wermeskerken en Nabae. “Wij herkennen ons niet in de beschuldigingen en bestrijden deze ten zeerste.”

Medewerkers van het bedrijf hebben een advocaat in de arm genomen om hun achterstallige loon alsnog betaald te krijgen. “Wij zijn juist in afwachting van een reactie van de advocaat”, stellen Van Wermeskerken en Nabae. Het tweetal stelt dat er contact is opgenomen met de betreffende jurist.

Een aannemersbedrijf stelt nog een flinke som geld van de ondernemers tegoed te hebben. “Wij hebben een verschil van mening met de aannemer”, stellen Van Wermeskerken en Nabae. “Hierover loopt inmiddels een juridisch traject.”

Zaak in april geopend

De sushizaak in Zwolle werd in april geopend. PEC-verdediger Van Wermeskerken kwam daarmee flink in de aandacht: een profvoetballer die een eigen eettent begint. Een half jaar later lijken de problemen zich op te stapelen voor de onderneming.

Advocaat Pascal Reichenbach uit Zwolle staat de medewerkers bij. Reichenbach hoopt dat een rechtszaak met de ondernemers te voorkomen is. “Ik zou wel graag een regeling met ze treffen, zodat een rechtszaak niet nodig is. Hun verhaal is dat er problemen zijn geweest toen ze van accountant wilden wisselen. Vind ik geen sterk verhaal. Maar hopelijk komen we eruit", vertelde de jurist vorige week.

In de verklaring van Van Wermeskerken en Nabae stelt het tweetal te betreuren dat de kwestie in de media is beland. “Wij menen dat dit niet de weg is om conflicten op te lossen.”