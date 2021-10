Leerkracht trekt van west naar oost, maar toch zorgen om opvangen ziekte

Elke ochtend stromen de telefoontjes binnen bij het ObT. Helemaal nu het griepseizoen weer lijkt te beginnen, is het druk. "Dit jaar merken we dat we steeds vaker moeten teleurstellen, omdat we geen invallers meer beschikbaar hebben", zegt Ferdy Smelt van het ObT. Hij heeft daar wel een verklaring voor. "Veel van onze invallers hebben een vast contract gekregen op een school, prachtig natuurlijk, maar onze invalpool wordt kleiner."

Hotelovernachting

En dan trekt het westen ook nog eens aan de leerkrachten in Overijssel, door ze met hotelovernachtingen te verleiden om les te geven in bijvoorbeeld Den Haag, Utrecht of Almere. Maar Smelt denkt juist dat er ook veel leraren van west naar oost trekken. "Dat zien we terug in onze invalpool. Leerkrachten zien dat de werkdruk hier lager ligt en de huizen goedkoper zijn."

Carolien Wieken gaf les in Amsterdam en nu in Hengelo (Foto: RTV Oost)

Carolien Wiekers is zo'n leerkracht die van het westen naar het oosten trok. Alleen in haar geval was de liefde de aanleiding. Ze verhuisde van Amsterdam naar Hengelo en geeft nu sinds augustus les aan groep 6 op basisschool 't Eimink. Zij ziet voordelen van lesgeven in Overijssel. "In Amsterdam was de werkdruk soms hoog omdat ik er leerlingen bij kreeg van zieke leraren of soms een hele klas moest overnemen, dat heb ik hier nog niet gehad."

Regionale actie

Toch ziet Carolien ook dat het hier gaat spelen. "De invalpool is zo goed als leeg en op vacatures komen maar weinig reacties." Het oplopende tekort is een zorg, ook bij het Onderwijsbureau Twente.

Daarom wordt er actie genomen, aldus Ferdy Smelt. "We zijn bezig met een regionale subsidie en hebben in samenwerking met de basisscholen, UWV, ROC van Twente en Saxion het platform Durf in het onderwijs gestart. Daarmee willen we professionals motiveren een stap naar het onderwijs te maken." Ook worden er gratis cursussen aangeboden aan herintreders die na jaren buiten het onderwijs terug willen keren.