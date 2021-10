Zes vragen en antwoorden over de noodopvang in Hengelo

De gemeente Hengelo ontvangt de komende vier weken honderd vluchtelingen in het gebouw de Hazemeijer. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is blij met de locatie. Wij leggen COA-woordvoerster Alet Bouwmeester zes vragen voor over de tijdelijke noodopvang.

Hoeveel mensen worden hier opgevangen?

In totaal zullen dat honderd volwassen mannen zijn. Gisteren zijn de eerste 65 personen aangekomen, vandaag komen de overige 35. Het zijn mensen die eerst in het Groningse Ter Apel hebben gezeten, maar vanwege de ongelooflijke drukte op die locatie, hebben we ander locaties als noodopvang nodig. Zoals deze in Hengelo.

Kan het zijn dat er mensen met fysieke of mentale ziektes in Hengelo worden opgevangen?

Alle mensen hebben eerst in Ter Apel gezeten en zijn daar dus gescreend, op basis daarvan zien we geen reden om hen niet in Hengelo onder te brengen. Maar het kan natuurlijk altijd zijn dat mensen alsnog ziek worden op de noodlocatie, dat kan mentaal of fysiek zijn.

Moeten deze vluchtelingen constant op de opvanglocatie blijven?

Nee, zij mogen gaan en staan waar zij willen. Ze mogen dus ook een rondje lopen.

Krijgen ze een dagbesteding?

De Veiligheidsregio Twente en gemeente Hengelo zijn in dit geval verantwoordelijk voor het toezicht en de begeleiding. Er zullen geen mensen van ons zijn en dus ook geen dagbesteding vanuit ons.

De locatie is voor vier weken, waar gaan de mensen daarna naartoe?

We hopen dat ze na die periode kunnen doorstromen naar nieuwe locaties. Waar dat zal zijn, is nog onduidelijk.

Wie gaat het allemaal betalen?

De kosten zijn voor rekening van het COA.