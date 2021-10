Voorman SGP Staphorst : "Tot de jaarwisseling coronamaatregelen weer in acht nemen"

Arie den Ouden, voorzitter van de SGP-kiesvereniging Oude Paden in Staphorst, roept zijn achterban op om tot de jaarwisseling de coronamaatregelen in zijn gemeenschap weer in acht te nemen.

Hij heeft het dan over de anderhalve-meterregel, wellicht weer mondkapjes in openbare ruimtes dragen en kerkdiensten mogelijk nog wat verder afschalen. Ook doet hij een oproep om zangavonden of andere activiteiten af te gelasten. "Daarmee laten we zien er alles aan te doen om de ziekte terug te dringen."

'Wat is naam Christus waard?'

Den Ouden deed zijn oproep zaterdag in het Reformatorisch Dagblad. De volksgezondheid gaat Den Ouden zeer aan het hart, maar er is een nog belangrijkere reden voor de Staphorster om zijn oproep te doen. "We moeten voorkomen dat Gods naam om ons gelasterd wordt."

De SGP'er bedoelt hiermee dat half Nederland over Staphorst heen valt en het geloof en daarmee God worden gehekeld. Dat kun je voorkomen door lokaal de coronaregels weer in te voeren. Hij geeft toe dat het waarschijnlijk lastig wordt. Hij doet dan ook een direct beroep op zijn medegelovigen. "Wat is de naam en eer van Christus waard?"

Staphorst is de afgelopen weken volop in het nieuws, omdat de coronabesmettingen in het dorp hard zijn gestegen. De vaccinatiegraad is er lager dan in de rest van het land. Op basis van het geloof is er een grote groep mensen in Staphorst die zich niet wil laten vaccineren.

Arie den Ouden (60) was van 2002 tot en met 2014 raadslid namens de SGP in Staphorst. Tegenwoordig is hij voorzitter van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP. De Staphorster is leerkracht op de reformatorische Prins Mauritsschool.