Toch uitstel voor vliegveldplan in Enschede: "Te veel onduidelijk over toegestane evenementen"

Er komt alsnog uitstel voor de plannen van een evenemententerrein op de voormalige Vliegbasis Twenthe. De gemeenteraad gaat de besluitvorming over het bestemmingsplan vanavond met twee weken verplaatsen, omdat de wethouder nog informatie over de toegestane evenementen moet sturen. Ook is er de hoop bij raadsleden dat de gemeente nog met omwonenden en belangenorganisaties in gesprek gaat.

Heet hangijzer in de discussie rond Vliegveld Twenthe Evenemententerrein van ondernemer Jan van Eck is het aantal uren dat er op de voormalige taxibaan van het vliegveld geracet mag worden met auto's, motoren en vrachtwagens. Volgens het college is dat in totaal maximaal 400 uur per jaar, inclusief de twaalf grootschalige evenementen die in de plannen worden toegestaan en waarbij geldt: een evenement waarbij over acht uren met twee auto's wordt geracet, telt als zestien uren.

Verschil in interpretatie

Toch bestaan er verschillende interpretaties over de regels. Om dit - ook juridisch - goed sluitend te krijgen, wacht de gemeenteraad op wat extra verduidelijking van het college. Coalitiepartij D66 wil meer informatie over de aard van de kleinschalige evenementen, die structureel zijn toegestaan. "Daar is ook onduidelijkheid over voor wat mag", aldus fractieleider Gertjan Tillema. Hij wil voorkomen dat er alsnog buiten de twaalf grote evenementen wordt geracet op het vliegveldterrein.

Hoop op compromis

Een meerderheid van de gemeenteraadsfracties stelt voor om het vliegveldplan te verplaatsen naar de vergadering van 8 of 9 november. Afhankelijk van de antwoorden van wethouder Jeroen Diepemaat zullen de fracties dan beslissen of zij zich in het dan voorliggende voorstel kunnen vinden.

Ik proef wel een wil om Raad van State-procedures te voorkomen Ton ten Vergert, CDA-raadslid

CDA-raadslid Ton ten Vergert vraagt het college vanavond de komende weken gebruikt om met belangenorganisaties en omwonenden te praten over hun zorgen, die onder meer over geluidsoverlast en aantasting van de natuur gaan. "Ik hoop het", zegt Ten Vergert. "Ik proef wel een wil om Raad van State-procedures te voorkomen."

Volgens wethouder Jeroen Diepemaat is de eerder gestelde deadline voor besluitvorming (1 december) nog altijd actueel. De houdbaarheidsdatum van eerder uitgevoerde milieutoetsen dreigt te verlopen. Bovendien hoeft Van Eck een deel van de koopsom niet aan grondeigenaar Technology Base Twente te betalen als voor het eind van dit jaar geen besluit is genomen over het bestemmingsplan. Diepemaat vraagt zich af of er op zo'n korte termijn een compromis mogelijk is. "We hebben dat gesprek ook niet voor niks al gevoerd en een andere conclusie getrokken."