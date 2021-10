Diepenveen krijgt natuurspeelplek: "Ik hoop dat mijn zoon onder de modder thuiskomt"

“Hoe mooi zal het zijn als kinderen hier lekker kunnen spelen en tegelijk meer kennis over de Sallandse natuur kunnen opdoen,” zegt Rik Timmermans. Samen met de Diepenvener lopen wij een rondje door de oude Heemtuin. Timmermans woont sinds vijf jaar in het dorp en voelt zich verbonden met de tuin: “Als je hier rond loopt, voelt het net alsof je weer kind bent.”

Rik Timmermans laat ons vol trots de Heemtuin zien (Foto: RTV Oost/ Milan Keskin)

Timmermans is sinds 2019 samen met dorpsgenoten een initiatief gestart om de oude Heemtuin nieuw leven in te blazen. In 2013 is de tuin al eens voorzien van onder meer een insectenhotel en waterpomp. Toch kwam verval al gauw om de hoek kijken en was de tuin onbegaanbaar geworden voor kinderen.

“Bankjes die op instorten stonden, een kapotte entree en heel veel prikkelplanten. Het kon echt niet meer,” zegt Timmermans. Samen met de andere vrijwilligers uit het dorp is Timmermans eens in de zoveel tijd druk met werkzaamheden aan de tuin. “Met flink wat vrijwilligers werken wij hier aan de tuin. Ieder in z’n eigen tempo en wanneer dat uitkomt. Voor sommigen is dat één keer per jaar. Iedereen wil helpen. Dat maakt een dorp zo’n fijne gemeenschap.”

Eén met de natuur

Om de lokale jeugd weer kennis te kunnen laten maken met de natuur, besloten de initiatiefnemers om de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan. “Wij hebben hier twee basisscholen en één kinderopvang in de buurt. Maar eigenlijk veel te weinig speelplekken. Daarom zou het mooi zijn als die kinderen lekker hier kunnen spelen en klauteren na schooltijd."

Timmermans wijst ondertussen naar een grote boom: “Een tijdje terug liep ik hier door de tuin en zat er een klein meisje een boekje te lezen op de laaghangende tak. Het meisje zat zo diep in haar boek, dat ze mij niet eens heeft gehoord. Dit is echt een plek waar kinderen één met de natuur worden.”

Ga maar eens op je knieën zitten en kijk door de bosjes. Als je goed kijkt, zie je ontelbare gangetjes waar kinderen hutjes en verstopplekjes kunnen maken. Rik Timmermans

Maar voordat de Heemtuin echt af is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Het ontwerp is inmiddels af en de eerste subsidie is binnengesleept: “Met die subsidie kunnen wij de eerste dingen gaan realiseren. Zo gaan wij onder meer nieuwe bankjes plaatsen en de sloot voorzien van een nieuwe waterpomp."

Timmermans hoopt dat deze pomp het langer gaat volhouden dan de vorige. In 2013 werd er ook een waterpomp geplaatst bij het meertje. Na tien dagen was die pomp al vernield.

De Heemtuin in Diepenveen wordt in ere hersteld door een groep betrokken dorpsgenoten (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Sallandse natuur

Om er voor te zorgen dat de Heemtuin niet nog eens overwoekerd wordt door onkruid en uitheemse planten, willen de initiatiefnemers planten en struiken gaan plaatsen die typisch zijn voor de Sallandse natuur.

Maar welke planten zijn dan typisch voor de Sallandse natuur? Volgens Rik Timmermans is dat een combinatie van framboos- en bramenstruiken, prachtige bloembedden en stinsenplanten die in het voorjaar mooi tot bloei komen.

"Een heemtuin is natuurlijk een plek met inheemse planten. Daarnaast willen wij kinderen al spelende wijs kennis laten op doen van de natuur. Dus soms moet je ook denken als een kind. Ga maar eens op je knieën zitten en kijk door de bosjes. Als je goed kijkt, zie je ontelbare gangetjes waar kinderen hutjes en verstopplekjes kunnen maken. Dat willen wij graag koesteren en in ere herstellen."