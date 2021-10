'Enschedese restaurantmanager verdiende tienduizenden over rug van zorginstelling'

Was hij een betrokken werknemer die probeerde de banen van collega's te redden, of bedonderde hij zijn baas voor bijna veertigduizend euro? De officier van justitie heeft geen twijfels; de 55-jarige Enschedeër is schuldig en moet een werkstraf van tweehonderd uur krijgen. Daarnaast eist het OM een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

De man werkte als restaurantmanager bij zorginstelling Liberein. In 2018 rijst de verdenking dat hij op eigen titel de catering verzorgde bij feestjes, maar benodigde spullen kocht op kosten van Liberein. De opbrengst zou hij in z'n eigen zak hebben gestoken.

40.000 euro

Liberein schakelt een onderzoeksbureau in dat vaststelt dat er sinds 2013 voor bijna veertigduizend euro aan eten en drinken is ingekocht dat niet voor bewoners of personeel bedoeld was. De Enschedeër wordt na een stevig gesprek op staande voet ontslagen.

Thuis zegt de man aanvankelijk niet dat hij zijn baan kwijt is. Pas nadat hij dagenlang heeft gedaan alsof hij naar zijn werk ging, bekent hij ontslagen te zijn. "Ik heb alleen geen idee waarom", zegt hij tegen zijn echtgenote.

Als hij een paar dagen later vast komt te zitten, hoort zijn echtgenote dat zij óók verdacht wordt van betrokkenheid. Inmiddels zijn de twee gescheiden.

'Wilde café helpen'

Volgens de 55-jarige, die verduistering ontkent, probeerde hij met een zelfbedachte constructie geld te verdienen om de kas te spekken van het noodlijdende Grand Café van Liberein.

De zaak zou te weinig omzet draaien en daardoor dreigden twee collega's hun baan te verliezen. Dat wilde hij voorkomen, aldus de 55-jarige. En dus geneerde hij extra inkomsten voor het café door buffetten te leveren aan onder meer de school en voetbalvereniging van zijn kinderen. Het geld dat hij daarmee verdiende, zou hij beetje bij beetje in de kassa van het café gestopt hebben.

Intimiderend en bedreigend

Of dat klopt, is de vraag. Medewerkers zeggen niet alleen dat ze hun manager nooit in de buurt van de kassa zagen, onderzoek aan de kassarollen bracht ook niets opvallends aan het licht. Volgens medewerkers was de manager een intimiderende en bedreigende man en werkten ze mee met het samenstellen van de buffetten uit angst dat ze anders hun baan zouden verliezen.

"Ik had gehoopt dat hij vandaag de waarheid zou vertellen, maar zijn verhaal is gewoon belachelijk", zei de ex-echtgenote vandaag voor de rechtbank. Zij stond voor de rechter omdat ze profijt zou hebben gehad van de illegale inkomsten van haar ex. De vrouw ontkent: "Ik heb hem nooit gekke uitgaven zien doen. Als ik dit had geweten, dan was ik hier niet akkoord mee gegaan."

Drankgebruik

Volgens de Enschedese is er misschien wel een verklaring voor het gedrag van haar ex: "Hij dronk stiekem, ik markeerde de bierflesjes en dan zag ik dat ze aangevuld waren." Tegen de vrouw werd zestig uur werkstraf geëist.

De rechtbank komt over twee weken met een vonnis.