Programma: Eerste ronde KNVB Beker en Twente, Heracles en PEC tegen top drie van vorig seizoen

Betaald voetbal

FC Twente, Heracles Almelo en PEC Zwolle spelen komend weekend in de Eredivisie tegen de top drie van afgelopen seizoen. PSV, Ajax en AZ zijn respectievelijk de tegenstanders. Go Ahead Eagles heeft het op papier makkelijker. Fortuna Sittard komt op bezoek in Deventer.

Daarnaast komen de vier Overijsselse ploegen in actie in de KNVB Beker. PEC Zwolle en Go Ahead Eagles spelen tegen De Graafschap en Almere City FC uit de Keuken Kampioen Divisie en Heracles Almelo en FC Twente tegen de amateurs van ASWH en OSS'20. Staphorst is de vijfde Overijsselse vertegenwoordiger. Die ploeg neemt het op tegen Gemert.

Amateurvoetbal

Na het inhaalweekend staat er deze week weer een volledige speelronde op het programma in het landelijke amateurvoetbal. In de Tweede Divisie gaat HHC Hardenberg op bezoek bij Jong FC Volendam. Beide ploegen verzamelden tot nu toe 14 punten.

Een stap lager is er een thuisduel voor Excelsior'31 en Staphorst. De Rijssenaren ontvangen FC Lisse, dat een plek lager staat en Staphorst krijgt HSV Hoek op bezoek. Op zondag komt HSC'21 niet in actie. Het duel met Blauw Geel'38 werd vorige week al gespeeld.

Nog een stapje lager, in de hoofdklasse B, is Genemuiden de trotse koploper. Die ploeg gaat zaterdag op bezoek bij Buitenpost. DETO krijgt RKAV Volendam op bezoek en Berkum gaat naar Eemdijk.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen komt Oranje vanavond eerst nog in actie tegen Wit-Rusland en in het weekend gaat de Eredivisie verder. PEC Zwolle is nog steeds de koploper en krijgt zondag Ajax op bezoek. FC Twente speelt vrijdag al en dan komt Heerenveen naar Enschede.

Basketbal

De mannen van Landstede Hammers komen deze week twee keer in actie. Morgen gaan de Zwollenaren op bezoek bij Feyenoord en zondag komt Donar naar de provinciehoofdstad. Bij de vrouwen heeft Jolly Jumpers de eerste zege binnen. Zaterdag hoopt het bij Triple Threat de tweede te pakken.

Handbal

De drie Overijsselse handbalclubs staan in de onderste regionen van de Eredivisie. Komende zaterdag speelt Kwiek in eigen huis tegen koploper HandbaL Venlo, ontvangt DSVD Quintus en gaat Borhave naar VZV.

Squash

Het squashseizoen gaat morgen van start bij de mannen. Twente begint met een thuisduel tegen Squash City uit Amsterdam. De vrouwen van Zwolle verloren hun eerste wedstrijd en gaan morgen in de tweede op bezoek bij Squash Time.

Volleybal

In de Eredivisie komen komend weekend drie van de vier clubs in actie. Regio Zwolle ontvangt Sneek en Set-Up'65 en Eurosped gaan tegen Voltena en VV Utrecht op zoek naar de eerste zege.

Waterpolo

De mannen van Het Ravijn uit Nijverdal staan op de tweede plek in de Eredivisie. Zaterdag gaat het op bezoek bij ZVL. De vrouwen spelen twee keer, zaterdag bij UZSC en zondag thuis tegen ZVL.