Elektrisch rijden in de lift: "We moeten van pomp naar paal"

Het zijn nu voornamelijk nog de leaseauto's die elektrisch over 's lands wegen rijden. Maar daar komt volgens Karst Geurs van department of Civil Engineering van de Universiteit Twente verandering in. "De motor gaat er hoe dan ook uit, binnen nu en vijftien jaar."

Elektrisch rijden is de toekomst, is de deskundige zeker. "Al is het maar omdat elektrisch altijd beter is, bijvoorbeeld voor het klimaat. Het is nu alleen nog betrekkelijk duur."

'Nog even geduld'

Bovendien zijn er nog maar weinig tweedehands elektrische auto's op de markt. "En dié er zijn, die gaan voor een groot deel naar het buitenland. We moeten dus nog even geduld hebben voordat het voor iedereen haalbaar is", zegt Geurs.

Als voorbeeld noemt hij de Tesla. "Daar moest je een paar jaar geleden ook een ton voor neertellen om er eentje aan te kunnen schaffen. Dat is nu ook al een stuk minder, hoewel nog best prijzig."

Regels opgesteld

Ook vanuit Europa zijn regels opgesteld waarin staat dat fabrikanten op een gegeven moment wel elektrisch moéten verkopen omdat ze anders een boete riskeren. "Dus de markt komt er zeker."

Ook belangenorganisatie BOVAG maakt zich sterk voor het elektrisch rijden. Volgens een woordvoerder is dit voorjaar een alternatief belastingplan gemaakt dat inmiddels op de burelen van de kabinetsinformateurs ligt.

Duwtje in de rug

Daarin staat onder meer dat de elektrische rijder een duwtje in de rug moet krijgen om de kosten in de hand te houden en de klimaatdoelen te halen. Twentenaar en oud-Kamerlid Han ten Broeke is voorzitter van de BOVAG en van hem is de gevleugelde uitspraak "We moeten van pomp naar paal."

Om mensen kennis te laten maken met het fenomeen elektrisch rijden biedt leasemaatschappij DirectLease in Hengelo deze dagen de gelegenheid kennis te maken met vrijwel alle modellen van elektrische auto's.