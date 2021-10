Zwolle zoekt naar ruimte voor noodopvang asielzoekers

"Ook in Zwolle zijn we bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen en op korte termijn vluchtelingen in onze stad op te nemen nu de nood zo hoog is" schrijft de burgemeester.

Onderzoek

Volgens burgemeester Snijders wordt er onderzoek gedaan naar welke mogelijkheden er zijn om snel noodopvang te kunnen bieden. Locaties worden in het bericht niet genoemd. Ook wordt er niets gemeld over het aantal opvangplekken dat Zwolle wil of kan bieden. Wel wordt duidelijk dat de nood erg hoog is en dat de stad daarom snel op zoek gaat naar geschikte locaties om daar tijdelijk vluchtelingen in op te vangen.

Zwolle bood in 2014 en 2015 een grote tijdelijke opvang voor asielzoekers die toen vanuit Syrië naar Nederland kwamen. In de IJsselhallen werden toen driehonderd stapelbedden opgesteld en verbleven er zo'n zeshonderd vluchtelingen. Het ziet er niet naar uit dat deze locatie opnieuw als noodopvang kan dienen omdat er voor de komende maanden tal aan evenementen gepland staan.

Hengelo

Gisteren nog kwam Hengelo in het nieuws toen bekend werd toen die gemeente aankondigde per direct honderd vluchtelingen uit Ter Apel op te vangen.

De acute huisvesting van vluchtelingen gebeurde op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat een oplossing probeert te vinden voor de onhoudbare situatie in het azc van Ter Apel waar 2.500 vluchtelingen verblijven.