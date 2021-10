Man zwaaide met mes in winkelcentrum in Enschede: "Nog één keer en dit gaat door je lichaam"

Het incident vond plaats in winkelcentrum Zuid, in de wijk Wesselerbrink in Enschede. Luid schreeuwend liep de man daar rond. "Ik kom hier boodschappen doen hè", roept de man naar iemand in een supermarkt. "Nog één keer en dit gaat door je lichaam." Tussendoor laat de man ziijn mes ook nog even vallen. Op zijn dooie gemak raapt hij het weer op en loopt verder. "Ja bel maar de politie." Dan richt hij zich plots weer tot iemand. "Ze zoeken ruzie met mij."

"Hij is gek", klinkt het op de achtergrond. Mogelijk is het de persoon die de man filmt terwijl hij door de supermarkt beent. De man kondigt aan ook nog een ander winkelcentrum te bezoeken, winkelcentrum Stroink, een paar kilometer verderop. Of hij daar ook is geweest, is niet bekend. "Hij heeft een mes bij zich", waarschuwen omstanders. "Hij heeft een fileermes bij zich", heeft een man gezien.

Terwijl de man even uit zicht verdwijnt, is hij nog wel duidelijk te horen. "Laat me met rust. Doe normaal tegen mij hé. Geen bedreiging of dit gaat door je lichaam." Opnieuw laat de man het mes zien dat hij bij zich heeft. "En vuistslagen, ik blijf niet vriendelijk meer. Ik ben er klaar mee. Laatste keer geweest."

De situatie lijkt echt dreigend te worden als de man naar buiten loopt richting een bakkerij. "Laatste keer geweest, met z'n allen tegen een zwarte." In de deuropening van de bakkerij vraagt hij iemand die binnen is of die persoon hem wil uitproberen terwijl hij het mes laat zien. De man stamelt een paar woorden waarna de man wegloopt en de video stopt.

Het is niet bekend waarom de man zich zo agressief gedroeg in het winkelcentrum. Mogelijk is discriminatie de oorzaak, aangezien de man refereerde aan zijn huidskleur toen hij verkondigde dat het de laatste keer was geweest 'met z'n allen tegen een zwarte.'