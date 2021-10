Twentse zonneauto na eerste dag op tweede plek in Solar Challenge Morocco

Solar Team Twente heeft na de eerste etappe in Marokko de tweede tijd neergezet. Over het parcours van 475 kilometer deed het tea 7 uur en 39 minuten. Dat is volgens de eerste berekeningen 17 minuten langzamer dan het Belgische team dat eerste staat in de Solar Challenge Morocco. Zonneauto RED Horizon ging vandaag als vierde van start in Agadir.

Coureur Tim Traas reed vandaag de start van de etappe en is trots op het team en de zonneauto. "Eindelijk mochten we vandaag van start in de race waar we lang voor hebben gewerkt", zegt Traas. "Het was ontzettend gaaf om de eerste etappe te mogen rijden. Ik denk dat we als team heel erg trots kunnen zijn op het eerste resultaat!"

Spannend begin

De race verliep met ups en downs voor het Twentse studententeam. Vlak na de start moest enkele minuten worden gestopt. Een mechanisch probleem zorgde ervoor dat de auto net buiten Agadir langs de kant van de weg moest worden gezet. Dat duurde enkele minuten, genoeg voor twee ander teams om de Twentse studenten in te halen. Daarmee viel Solar Team Twente dus terug naar de zesde plek.

"Gedurende de dag hebben we vervolgens vier concurrenten ingehaald, waaronder Groningen en Delft. Dit is een fantastisch resultaat", vertelt raceleider Thomas Jansink. Twente heeft daarmee de snelste tijd afgelegd van de Nederlandse teams in de eerste etappe en heeft een voorsprong van ongeveer achttien minuten op het team uit Delft.

De bergen in

Morgen rijden de zonneauto's tijdens de tweede etappe naar Merzouga. "We rijden morgen door de bergen. Dit brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee en is zeker de zwaarste etappe van de vijf," vertelt Van Laar.