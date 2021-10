Oud-Kamerlid Maurits von Martels zegt lidmaatschap CDA op en kondigt overstap naar BBB aan

Voormalig Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Hij stapt over naar BBB van Caroline van der Plas laat hij in een eerste reactie weten. "We hadden twee jaar geleden als CDA veel meer ons gezicht moeten laten zien bij de boerenprotesten op het Malieveld", aldus Von Martels, die vanmiddag het CDA inlichtte. Het besluit viel hem zwaar.

Hij is niet over één nacht ijs gegaan, heeft er goed over nagedacht laat hij weten, maar zijn besluit staat vast. "Met pijn in mijn hart wil ik hierbij mijn lidmaatschap van het CDA opzeggen", opent hij zijn opzegbrief aan het bestuur van de partij. "Hoewel ik veel te danken heb aan de partij ontbreekt de motivatie om mij hiervoor in de toekomst nog te willen inzetten."

Afwegingen toelichten

Over de exacte reden voor zijn vertrek gaat Von Martels in de brief niet in. "Tal van factoren liggen aan deze keuze ten grondslag", schrijft hij. Op termijn is Von Martels best bereid om zijn afwegingen toe te lichten aan het CDA als daar belangstelling voor is.

"Het is niet een dag om trots op te zijn", licht Von Martels toe aan de telefoon. "Het doet heel veel pijn." Gevraagd naar de reden van zijn vertrek noemt hij al snel de plek op de kieslijst waar hij bij de laatste Kamerverkiezingen werd neergezet: plek 39. In 2017 was hij er nog in geslaagd om met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer te komen. "Ik had niet gerekend op een plek bij de eerste vijftien, maar plek 39 vond ik een schoffering naar mijn kiezers."

Von Martels vindt dat hij in de Tweede Kamer niet tot zijn recht is gekomen omdat hij niet volledig mee kon praten op het landbouwdossier. Von Martels, in het dagelijks leven melkveehouder in Dalfsen, was geen woordvoerder landbouw voor het CDA.

Malieveld

Von Martels vindt dat zijn, intussen voormalige partij, het gevoel met de landbouwsector is kwijtgeraakt. Zeker de afgelopen maanden, maar hij vindt dat dit al is ingezet toen hij nog in de Kamer zat. "We hadden veel meer ons gezicht moeten laten zien bij de boerenprotesten op het Malieveld twee jaar geleden", oordeelt de melkveehouder.

Daarmee heeft het CDA BBB in het zadel geholpen, vindt hij. "Maar die leveren goed werk." Het is dan ook niet verrassend dat Von Martels over zal stappen naar de partij van Caroline van der Plas, "Het is een soort herfsttransfer", zegt hij daar zelf over. Von Martels hoopt zich in de toekomst weer nuttig te kunnen maken voor de landelijke of provinciale politiek.