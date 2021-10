Heracles mist Knoester in bekerduel met ASWH

Tweede doelman Koen Bucker krijgt een basisplaats bij Heracles. Ook enkele andere reserves zullen een kans krijgen, maar het grootste deel van het elftal bestaat uit vaste basisspelers.

Stabiliteit

"In deze fase is stabiliteit belangrijk", vindt trainer Frank Wormuth. "En als we veel kansen creëren en doelpunten maken, kunnen de spelers dat goede gevoel ook meenemen naar de wedstrijd tegen Ajax van komende zaterdag."

Tegenstander ASWH is de nummer voorlaatst in de Tweede Divisie. "We hebben ze twee keer bekeken en kennen de sterke en zwakke punten van de tegenstander", aldus de Duitse coach van Heracles. "We nemen elke wedstrijd serieus, ook tegen een ploeg die op het derde niveau speelt."

Live op Radio Oost

Het duel in Hendrik-Ido-Ambacht begint dinsdagavond om 20.00 uur. De bekerwedstrijd wordt niet uitgezonden op tv, maar is wel live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.