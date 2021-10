NK Padel komende drie jaar in Zwolle

"De opmars van Padel in Nederland is indrukwekkend", aldus Slot. "Het zorgt voor nieuwe energie in het sportlandschap. Als één van de snelst groeiende sporten van Nederland past Padel dan ook in het innovatieve karakter van Zwolle. Het is dan ook prachtig dat juist deze sport kiest voor Zwolle als uitvalsbasis van de NK. We zijn dan ook blij dat het ons, door de goede samenwerking met de KNLTB, gelukt is om de NK Padel naar Zwolle te halen."

Meer mensen laten padellen

De eerste editie in Zwolle is van 5 tot en met 12 december in de IJsselhallen. Albert-Jan Smid van de tennisbond, waar padel onder valt: "Als KNLTB hebben we de missie om meer mensen meer te laten padellen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken willen we onze evenementen gespreid in het land organiseren. De mooie locatie van Peakz Padel IJsselhallen en de actieve padelcommunity in Zwolle hebben ons naar het oosten van Nederland getrokken."