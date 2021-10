Enschede steekt vier miljoen euro in sportparken Diekman en Zuid; weg vrij voor terugkeer FC Twente

Van de investering gaat 1,2 miljoen euro naar Het Diekman-Oost, waar momenteel De Tubanters de enige gebruiker van de sportvelden is. Ruim 1,8 miljoen euro is bedoeld voor het creëren van een moderne accommodatie voor vier verenigingen in Zuid, bij de huidige velden van Victoria’28 en FC Aramea. Voor sloop- en verbouwingkosten, zoals het opkopen van oude clubgebouwen, wordt ruim 900.000 euro gereserveerd.

Wie wordt de vierde club in Zuid?

Bij het beoogde sportcluster in Enschede-Zuid is bekend dat FC Suryoye (nu nog gehuisvest aan de andere zijde van de Broekheurne-Ring naast UDI) de overstap gaat maken. Om de exploitatie van de nieuwe accommodatie sluitend te krijgen, moeten de deelnemende clubs samen 138.000 euro aan huurkosten per jaar ophoesten. Dat kan in de huidige situatie alleen met 1500 leden.

In de praktijk betekent dit dat er nog een vierde club naar het nieuwe sportcluster moet verhuizen. UDI heeft daarvoor bedankt. Wie dan wel? In de Enschedese voetbalwereld gonst het van de geruchten. Het meest aannemelijk is dat Sportclub Enschede (nu Diekman-West) naar Enschede-Zuid verhuist. Ook TVV en SVV, die op het Wethouder Horstmanpark zijn gehuisvest, zijn in beeld.

Financiële risico's

Toch zijn er een aantal onzekerheden bij politici. Wat als er geen vierde club bij komt in Zuid? Of als de deelnemende clubs samen geen 1500 leden tellen? Of als de verhuur van de accommodatie aan sociaal-maatschappelijke instellingen achterblijft bij de verwachtingen? Dan dragen volgens het raadsvoorstel de clubs de financiële risico’s.

Die vierde club in Zuid gaat er komen. Er zijn genoeg gegadigden Niels van den Berg (BBE), wethouder Enschede

Daarover zijn bij wethouder Niels van den Berg echter geen zorgen. “Het risicoprofiel is laag”, zegt hij. “En die vierde club, die gaat er komen. Er zijn genoeg gegadigden.” Zijn woorden konden de SP, EnschedeAnders en Groep Versteeg niet overtuigen. Zij stemden tegen. Ook het CDA plaatste grote kanttekeningen bij de financiële risico’s, maar stemde in met het voorstel om de ‘vaart er in te houden’.

FC Twente kan terug naar Het Diekman

De ontwikkeling van het sportcluster op Diekman-Oost houdt in dat De Tubanters gezelschap krijgt van PW (voetbal), ERC (rugby), Enschede Broncos (American football), Twente’05 (beachvolleybal), EHC’95 (handbal) en Disc Devils Twente (frisbee). Ook Sportclub Enschede heeft de intentieverklaring eerder dit jaar ondertekend, maar wordt dus ook genoemd bij het sportcluster in Wesselerbrink.

Hoe dan ook: het vrijspelen van sportpark Diekman-West (nu PW en Sportclub Enschede) betekent dat de ontwikkeling van de topsportcampus met FC Twente verder kan. Het is de bedoeling dat de eerste selectie van FC Twente in 2023 al gaat trainen op de oale groond op Het Diekman. De dames- en vrouwenelftallen spelen daar nu al hun wedstrijden en trainingen.

Wat er met de Scheidsrechtersvereniging Enschede & Omstreken (gevestigd naast PW) gaat gebeuren is nog niet duidelijk.