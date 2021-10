Wethouders willen met fietsverbod Melkmarkt en Grote Markt in Zwolle 'onveilige situaties' voorkomen

Fietsers weren in het centrum van Zwolle: als het aan wethouders William Dogger en René de Heer ligt blijft het fietsverbod op de Melkmarkt en de Grote Markt gelden. Gisteravond waren zowel coalitie- als oppositiepartijen kritisch op het voornemen van de wethouders. "We willen zorgen dat voetgangers en fietsers niet meer met elkaar in conflict komen", zegt De Heer.

Volgens de gemeente Zwolle moet de voetganger centraal komen te staan in de binnenstad. Vorig jaar werden er al tijdelijke maatregelen genomen om fietsers te weren van de Melkmarkt en Grote Markt. Toen nog omdat de terrassen vergroot werden om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen. Nu moet het wat De Heer en Dogger betreft definitief zo blijven. Tussen 12.00 en 22.00 uur zijn deze gebieden niet meer toegankelijk voor auto's of fietsers. Het Gasthuisplein en de Nieuwe Markt worden autovrij.

Vooral over het weren van de fietsers bestaan grote vraagtekens. De fracties van de SP en GroenLinks zijn bang dat door deze maatregelen belangrijke fietsroutes door de stad worden opgeheven. Bovendien meldt het Actieplan Zwolle Fietsstad dat de fiets veel gebruikt moet worden voor verplaatsingen binnen de stad, zeggen de partijen.

Warme hamburgers

De Fietsersbond Zwolle vraagt zich af welk probleem wordt opgelost. "Het is even de vraag waar de alternatieve routes zijn wanneer de De Melkmarkt en Grote Markt worden afgesloten. De Nieuwstraat zou zich goed kunnen lenen als straat voor fietsers. De volgorde is in principe verkeerd", zegt Edwin Koster namens de Fietersbond. Ook voor bezorgfietsen, die veelvuldig gebruik maken van de Melkmarkt en Grote Markt, is het straks einde verhaal. "Die maken het ook niet echt veiliger", vindt Koster. Wethouder De Heer herkent het probleem. "We vinden het leuk als de hamburgers warm thuiskomen. Ze beginnen al hard te fietsen op De Melkmarkt. We moeten nadenken om dat op een andere manier te doen."

"We willen een druk gebied zoveel mogelijk vrij te houden", zegt wethouder Dogger. "Zodat ondernemingen zich daar kunnen ontplooien. We hebben in de mobiliteitsvisie afgesproken om delen fietsvrij te maken. We willen andere mogelijkheden aan de fietsers geven. In het kader van corona zijn deze maatregelen ingezet. Het is in feite een opmaat naar wat we eerder hebben afgesproken. We lopen dan misschien nu al voor op de feiten."

Coachen

Ook over de handhaving leven vragen. Zo vroeg David Hof (D66) zich af hoe handhaving tijdens coronatijd in zijn werk ging. De Heer: "We spraken vooral mensen aan op andere mogelijkheden. Een enkele keer heeft dat geleid tot een waarschuwing." Volgens de wijkmanager van de binnenstad, Wubbe-Jan Wieske, worden er niet direct bonnen uitgeschreven aan fietsers die in de fout gaan. "We willen op een coachende manier mensen erop wijzen dat ze op bepaalde tijdstippen daar niet mogen fietsen."

Bij GroenLinks leeft de angst dat de binnenstad vol komt te staan met verkeersborden en dat het een 'bordenwoud' wordt in de binnenstad. Toen de maatregel vorig jaar inging, werd dit aangegeven met gele, tijdelijke borden. Wethouder De Heer denkt dat het met een bordenwoud wel mee zal vallen. ''Er komen passende borden, niet die gele tijdelijke borden. We willen het zo bescheiden mogelijk neerzetten, maar wel dat ze te zien zijn." Wethouder Dogger vult aan: "De straten voor de fietsers liggen er al. We moeten alleen nog duidelijk maken dat het fietsroutes zijn. Het gaat het er mij om dat de verkeersdeelnemers duidelijk kunnen zien hoe ze van A naar B kunnen komen."

Motie

SP, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie zijn van mening dat er nog genoeg punten zijn om nog uitgebreider te gaan kijken naar het fietsverbod. Er lijkt geen behoefte te zijn aan een speciaal debat. Partijen zouden via een motie nog wel het college kunnen opdragen het fietsverbod te schrappen. Het is niet duidelijk of die er gaan komen.