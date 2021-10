Vertrek Von Martels zoveelste klap voor CDA in Overijssel en er komen verkiezingen aan: "Dan helpt dit niet"

2021 is niet het jaar van het CDA, zoveel kunnen we wel stellen. En dat na het jaar 2020 dat ook al niet best verliep met de desastreus verlopen lijsttrekkersverkiezing en de leiderschapswissel die daarop volgde. Het resulteerde in voor de partij teleurstellend verlopen Tweede Kamerverkiezingen.

Over minder dan vijf maanden - op 16 maart - zijn er opnieuw verkiezingen. Gemeenteraadsverkiezingen dit keer. In 2018 werd het CDA daarbij in veel gemeenten nog de grootste partij in Overijssel. Kunnen de christendemocraten daardoor nu niet anders dan rekenen op een nederlaag op 16 maart?

Dorpje in Gallië

Nee, luidt het antwoord van lokale CDA-kopstukken in de provincie. "De opsomming wat er niet goed is gegaan, kan ik volgen. Dat zijn de feiten. Maar ik geloof niet dat we gaan verliezen", zegt Piet-Cees van der Wel, fractievoorzitter van het CDA in Hardenberg en bij de afgelopen verkiezingen kandidaat-Kamerlid.

Piet-Cees van der Wel (Foto: ANP)

"Vier jaar geleden zaten we in Hardenberg ook in een neerwaartse spiraal. We waren bij achtereenvolgende verkiezingen van dertien, naar elf en uiteindelijk negen zetels gegaan. 'Dat zullen er wel zeven worden', werd toen gezegd. Maar het werden er 'gewoon' weer elf", zegt Van der Wel, die zich herinnert dat zijn partij er ook toen niet goed voor stond in de peilingen. "We hebben dus laten zien dat wij het kleine dorpje in Gallië kunnen zijn."

Het CDA in Dinkelland is niet het CDA in Den Haag Marc Smellink, CDA Dinkelland

Ook Marc Smellink van het CDA in Dinkelland - en bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen campagneleider voor zijn partij in Overijssel - blijft positief met het oog op de verkiezingen. "Lokaal is lokaal. Het CDA in Dinkelland is niet het CDA in Den Haag", zegt Smellink. "En volgens mij doen we lokaal heel goede dingen en zorgen we voor goede mensen en een goed programma. Daarom ben ik positief. Al zullen we er hard voor moeten werken."

Opzeggingen van 'trouwe leden'

Toch helpt dit niet, zegt Smellink. "Vooral bij ons in Twente vallen klappen. Best veel leden hebben hun zorgen daarover geuit en ook een aantal trouwe leden heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Wij hebben daarom op het partijcongres onze zorgen geuit en het signaal afgegeven dat we ons moten herpakken." Er is een nieuwe generatie Kamerleden opgestaan, zoals Derk Boswijk en Hilde Palland uit Kampen, ziet Smellink. "Daar is de hoop op gevestigd."

Ook Eddy van Hijum heeft zijn hoop op Boswijk gevestigd. De voorman van het CDA Overijssel weet ook dat meerdere leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. "Hoeveel precies weet ik niet, maar het waren er best wel wat."

Als je er zelf niet in gelooft, waarom zou de kiezer dat dan wél doen? Eddy van Hijum

"Er blijft ons weinig bespaard", erkent Van Hijum. "Dus ja, we hebben wel eens een beter jaar gehad." Maar of dat ook per definitie zijn weerslag heeft op de gemeenteraadsverkiezingen? "Het zijn lokale verkiezingen. Landelijke politiek kan je tegenwerken, maar het moet lokaal gebeuren." En, zo zegt ook hij: "Dat zal hard werken worden."

Want: "De tijd dat het CDA vanzelfsprekend de grootste werd, ligt al een tijd achter ons, maar ik heb vertrouwen in de mensen en de initiatieven in Overijssel", zegt Van Hijum hoopvol. "Als je er zelf niet in gelooft, waarom zou de kiezer dat dan wél doen?"

Vertrek Von Martels 'erg jammer'

Maurits von Martels (Foto: RTV Oost)