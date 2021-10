Onrust bij het Rustpunt in Archem: 'Volledig vernield door jongeren'

Een plek om tot rust te komen, of om een praatje te maken. Dat is het Rustpunt. Een serene omgeving, grenzend aan een weilandje, waar je betaalt voor de koffie door een euro in de pot te doen. Alles in goed vertrouwen.

Jongeren

Dat vertrouwen is nu flink beschadigd. "Hoe gaat dit verder? Komen ze dit weekend terug?", vraagt Anja zich af. Ze weet het zeker: jongeren hebben de boel vernield. "Sinds ze weer uit mogen, krijgen we ieder weekend bezoek. Dit maakt mij zo verdrietig."

"In het begin dronken ze alleen de koelkast leeg", zegt ze. "De week daarop aten ze de ijsjes uit de vriezer, vervolgens namen ze ons reclamebord mee, maar het verschrikkelijkste was afgelopen weekend."

Emotioneel

"We waren onderweg terug na een weekendje weg", zegt Anja. "Van onze dochter hoorden we al dat de Senseo in stukken op de grond lag. Ik ben daarna direct hier naartoe gelopen. Het was heel emotioneel om te zien wat er gebeurd was."

"Afval door het hele rustpunt, alle bloemdecoraties stuk, stoelen kapotgetrapt, blikken kapotgemaakt. Kortom: wij kunnen niet meer open. We hebben geen middelen meer, maar de energie is ook op."

Oproep

En dat is een groot gemis voor veel mensen uit het dorp, zegt Anja. "Dit is ook een plek voor mensen die eenzaam zijn en mekaar hier spreken. Je ziet ze genieten van de rust, lekker in de schaduw naar de dieren kijken. We kregen zoveel positieve reacties en daar genoten wij ook van."

Is het dan definitief afgelopen met het Rustpunt? Anja doet een oproep. "Wees een vent en kom terug. Bied je excuses aan. Als we het gevoel hebben dat we weer open kunnen zonder dat er vernielingen zijn, gaan we met alle liefde verder."

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.