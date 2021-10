Zaak kruisboogschutter Almelo in december voor de rechter

Op 10 december dit jaar komt de zaak rondom het kruisboogdrama voor het eerst voor de rechter. Het gaat dan om een zogeheten pro-formazitting, een niet-inhoudelijke zitting. Nabestaanden van de dodelijke slachtoffers hopen dan meer te weten te komen over wat er vorige maand aan de M.Th. Steynstraat in Almelo gebeurde.

Op vrijdag 17 september stond een 28-jarige man met ontbloot bovenlijf op het balkon van zijn appartement te zwaaien met een kruisboog. Hij schoot daarmee ten minste één keer een pijl af. De Almeloër wordt ervan verdacht zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht te hebben doodgestoken. Een 33-jarige verpleegkundige uit Rijssen raakte gewond bij het drama.

Een kleine maand was het de vraag of het überhaupt tot een rechtszaak zou komen, omdat de verdachte in coma lag nadat hij door een politiekogel was uitgeschakeld. Halverwege oktober ontwaakte hij en was hij ook aanspreekbaar, waarna de verhoren konden volgen.

Onbeantwoorde vragen

Advocaat Sébas Diekstra staat een groot aantal nabestaanden van de gedode vrouwen bij. Hij laat weten dat zijn cliënten ook op de hoogte zijn van de zittingsdatum.

"Zij kijken nu al enorm uit naar deze eerste niet-inhoudelijke zitting en hopen dat er eindelijk meer duidelijk zal worden over de toedracht. Zij hebben nog zoveel onbeantwoorde vragen en dat vreet dagelijks aan hen."

Zorg in kaart

Behalve het strafrechtelijke onderzoek wil burgemeester Arjen Gerritsen graag in beeld krijgen hoe de hulpverlenging rondom de man is gegaan. Dat vanwege het feit dat de verdachte al langere tijd bekend was bij zorginstanties. Zo zou de kruisboogschutter zichzelf eerder dit jaar in zijn buik hebben gestoken en al eens naakt door het centrum van Almelo hebben gelopen.

Daarom wil Gerritsen dat de betrokken zorginstanties rondom de verdachte in Almelo zelf in kaart brengen hoe de hulpverlening, communicatie en onderlinge samenwerking de afgelopen maanden is gegaan. Mogelijk volgt er daarna een onderzoek.