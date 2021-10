MarketingOost dient plan in bij Tweede Kamer om toerismesector te redden

We zijn het land van de klompen, de molens, de tulpen en het land waar iedereen overal op de fiets naar toe gaat. Willen we dat imago nog? Voor een deel wel, zegt de toerismesector. Maar er is ook méér, vindt Wendy Weijdema, manager van MarketingOost. Die organisatie biedt vandaag samen met veertien andere organisaties een plan aan bij de Tweede Kamer met een groot herstel- en vernieuwingsplan voor het toerisme in Nederland.

In het plan staat onder meer dat we niet meer terug moeten naar het massatoerisme zoals we dat kennen van vòòr corona. "Massatoerisme kennen we in het oosten van Nederland niet enorm, maar we kennen wel plaatsen waar het af en toe echt te druk is en we kennen ook plaatsen waar echt nog wel wat bij zou kunnen", zegt Weijdema.

Volgens de manager van de marketingorganisatie is te zien dat toerisme ook helpt om maatschappelijke opgaves op te lossen. "Er zijn talloze mogelijkheden waar toerisme, of eigenlijk de vrijetijdssector aan een oplossing bijdraagt. Dat willen we graag in stand houden."

Corona

Corona heeft in de vrijetijdssector voor veel problemen gezorgd. "Vooral als je kijkt veel ondernemers die het nu ontzettend moeilijk hebben." Ondanks dat een heel aantal restricties eraf zijn, heeft het de sector ook voor nieuwe problemen gesteld, vindt Weijdema. "Dus in die zin heeft corona weinig goeds gebracht."

"Aan de andere kant heeft het er wel voor gezorgd dat we met elkaar zijn gaan kijken naar welke mogelijkheden er zijn en naar wat we als vrijetijdssector kunnen bijdragen, dat is enorm veel. Maar als we kijken naar wat de politiek daaraan doet op dit moment, dan is dat eigenlijk enorm weinig en daar willen we graag wat meer aandacht voor."

Veel geld

Aandacht de ze mogelijk krijgen door dit plan aan de Tweede Kamer aan te bieden. In dat plan vraagt de sector om een miljard euro. "Dat is natuurlijk veel geld, maar als je kijkt naar wat het oplevert, dan valt het ook wel weer mee", vindt Weijdema.

"De vrijetijdseconomie omvat eigenlijk alles wat je doet als je niet slaapt of werkt. Iedereen doet eraan mee, iedereen gaat weleens een dagje uit." Dat levert volgens Weijdema ook weer enorme economische waarde op.

Niet drukker

Het invoeren van het plan betekent niet per se dat het drukker gaat worden in Overijssel. Volgens Weijdema moet er goed gekeken worden naar wie er komen en waar die mensen komen. "We zien dat we met corona een enorme dip hebben gehad, maar mensen gaan weer steeds meer reizen." Die mensen moeten we in ons land hebben, vindt de manager van MarketingOost. "En dan ook op de juiste plekken."