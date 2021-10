NAM richt nieuwe BV's op voor afvalwaterinjectie Twente

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is van plan vier nieuwe BV's op te richten. Het is de bedoeling dat de kleinere gas- en olievelden op land en op zee worden ondergebracht in die nieuwe bedrijven, waar op termijn een nieuwe eigenaar voor kan worden gezocht. Ook de oliewinning in Drenthe en de injectie van afvalwater in Noordoost-Twente moeten in die nieuwe BV's worden ondergebracht.

De NAM is van plan haar bedrijfsstructuur te wijzigen en een deel van de activiteiten onder te brengen in andere bedrijven. De reden daarvoor is volgens de winmaatschappij dat er onvoldoende geld is om te investeren in kleine velden. Die zogenaamde kleine velden zijn volgens de overheid belangrijk voor de levering van gas in koudere maanden.

Door die kleine velden in aparte BV's te zetten, ontstaat de mogelijkheid om die bedrijven op termijn te verkopen aan maatschappijen die meer investeringsruimte hebben. Bovendien maakt de verkoop van de kleine velden mogelijk, dat de NAM meer financiële ruimte heeft voor de afwikkeling van de sluiting van het Groningenveld.

Ook de oliewinning en afvalwaterinjectie

Onder die zogenaamde kleine velden vallen ook de olievelden in Schoonebeek, waaruit de NAM olie wint. Het afvalwater uit deze oliewinning wordt getransporteerd naar lege gasvelden in Noordoost-Twente. Daar wordt het vervuilde water weer terug in de bodem gepompt. Ook deze oude lege gasvelden in Twente zouden bij nieuwe bedrijven moeten worden ondergebracht.

Johan Atema, directeur van de NAM legt uit: “We hebben de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt om ons aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij de gaswinning uit het Groningenveld naar nul gaat. Maar de ruimte om te investeren in kleine velden is op dit moment beperkt bij NAM. We denken dat het daarom goed zou zijn wanneer de kleine velden op termijn worden overgenomen door een operator die meer investeringsruimte heeft. Dit past ook bij het streven van de overheid om het kleine veldenbeleid zoveel mogelijk op peil houden in verband met de leveringszekerheid."

Werkgelegenheid

Volgens Atema zou verkoop van de kleine velden goed zijn voor de werkgelegenheid in de regio's. "De mogelijke verkoop van de kleine velden maakt NAM bovendien meer robuust in de afwikkeling van de sluiting van het Groningenveld.”

Wat de oprichting van nieuwe BV's betekent voor de verantwoordelijkheid bij eventuele calamiteiten is nog onbekend. Normaal gesproken zouden eventuele schadeposten als gevolg van de win-activiteiten dan ook de verantwoordelijkheid zijn van die nieuwe bedrijven.

De NAM wil de herstructurering van het bedrijf in 2022 afronden.