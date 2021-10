Elektrisch rijden alleen voor de rijken, of kan 'Frank Modaal' meedoen?

Als verslaggever rijd ik best veel en tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ik in een wat oudere dieselauto rijd. Niet goed voor het milieu en niet goed voor mijn portemonnee. Daarom moet ik echt eens op zoek naar een elektrische auto.

Parkeren voor mijn huis is onmogelijk, ik heb geen oprit en ik woon aan een straat waar de kans op de hoofdprijs in de Postcodeloterij groter is dan de kans op een parkeerplaats. Dus opladen is voor mij een probleem.

"Opladen wordt steeds makkelijker." Aemiel Schellens van DirectLease in Hengelo ziet een trend dat er steeds meer elektrische auto's gekocht en geleased worden. "Er komen steeds meer laadpalen en je ziet bijvoorbeeld in het westen van het land dat ook lantaarnpalen een laadfuctie krijgen."

Kom ik nog thuis?

Over het westen van het land gesproken, als verslaggever kom ik niet alleen in Overijssel, maar moet ook wel eens naar bijvoorbeeld Haarlem of Alkmaar om een video op te nemen. Kan ik zomaar heen en weer rijden? "Zeker kan dat, de actieradius van elektrische auto's wordt steeds groter. Waar je eerder maar 150 kilometer kon rijden is dat nu zo 350 tot 400 kilometer."

Ook dat klinkt goed, mijn enthousiasme neemt toe. Alleen; elektrische auto's zijn toch lelijk? Schellens moet lachen: "Vroeger misschien wel, alhoewel dit altijd een kwestie van smaak blijft. Tegenwoordig kan je steeds vaker hetzelfde model kiezen. Dus zowel een benzine als elektrische variant."

Subsidie drukt de prijs

De prijs van de elektrische is dan wel een stuk hoger, maar daar zijn dan weer subsidies voor. Zo zorgt de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een lagere prijs per maand, tot zo'n 70 euro. Maar de aanschafprijs als particulier blijft fors.

Schellens laat mij diverse elektrische auto's zien, de eerste vind ik mooi, maar het prijskaartje van 60.000 euro zorgt ervoor dat ik snel verder loop. Maar hoe kleiner de auto, hoe kleiner de prijs en dus kan ik op pad voor een proefrit in een auto met een nieuwprijs van 17.000 euro. Dat gaat aardig richting een betaalbare prijs en zou ervoor moeten zorgen dat elektrische auto's niet alleen meer weggelegd zijn voor de zakelijke leaserijder.

De CO2-uitstoot van een elektrische auto is 70% lager dan die van een auto op benzine Aemiel Schellens

Wat ik mij nog afvraag, het fabriceren en de accu's die aan het einde van een autoleven overblijven, heffen die de lagere CO2-uitstoot niet op? "Nee, ik snap je vraag", zegt Schellens: "Ik heb net een rapport gelezen waarin duidelijk wordt dat die uitstoot tijdens het rijden maar liefst 70% lager is, daarmee hef je de CO2-uitstoot tijdens het maken van de auto en de accu ruimschoots op."

De elektrische auto rijdt prima, niks op aan te merken. Maar ergens ben ik nog niet overtuigd. Wanneer ik de showroom inloop valt mijn oog op een elektrische motor en ik ben op slag verliefd. Die is mooi! Alleen, met een bereik van 132 kilometer kom je echt niet ver en heb je er helemaal niks aan. Maar ja, maakt liefde blind?