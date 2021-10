Pluimveehouder Vlastuin uit Dalfsen: landelijke ophokplicht zware maatregel voor sector

Pluimveehouders in heel Nederland zijn verplicht hun kippen op te hokken voor onbepaalde tijd. Vanwege de uitbraak van vogelgriep op een biologische pluimveehouderij in Zeewolde mag nergens in Nederland nog een kip van een commerciële kippenboer buiten lopen. Het bedrijf met 36.000 kippen is geruimd en voor bedrijven in de directe omgeving gelden strenge regels. Hobbyboeren moeten hun vogelverblijven verplicht afschermen om contact met wilde vogels te vermijden.

Ophok zware maatregel

De bio-boskippen van Jan Vlastuin en zijn vrouw scharrelen rond in een enorme uitloop naast de stal. De kippen kunnen zelfs het bos in. "Ja de ophokplicht is ingesteld vanaf twaalf uur vanmiddag, heel plotseling. Maar ik krijg mijn kippen echt niet allemaal binnen. Ik kan ze niet met een fluitje roepen, het zijn ook geen koeien die je kunt ophalen. Kippen gaan op stok als het donker wordt, met de schemer komen ze wel binnen. Het is niet anders."

De kippen van Vlastuin zijn veel buiten, maar in tijden van de vogeltrek is dat wel een risico. Dat de ophokplicht nu is ingesteld begrijpt Jan, maar hij vraagt zich wel af of er direct een landelijke ophokplicht moet worden ingesteld bij een uitbraak.

"De waterrijke gebieden waar meer wilde vogels komen zijn risicogebieden. Hier in Dalfsen verwacht ik geen problemen. Het is wel mijn plicht om goed voor mijn dieren en mijn omgeving en de mensen te zorgen. Als christen sta ik zo ook in het leven. Ik heb ook geen antwoord op de 'waarom'-vraag. En ook niet op de vraag waarom het ene bedrijf wel wordt getroffen en het andere niet."

Financiële klap

De pluimveesector is volgens Jan nog maar net hersteld van de eerdere vogelgriepuitbraak. De kippen liepen net weer een aantal maanden buiten.

"De hele markt ontwricht bij een uitbraak van vogelgriep. Ik als biologische boer ben verzekerd van mijn prijs voor de eieren bijvoorbeeld, maar mijn collega's met vrije uitloop krijgen na een aantal weken verplicht ophokken minder geld voor hetzelfde product. Daar moeten mensen zich van bewust zijn. Ook de consument. Dit is een zware financiële slag voor de sector, bij de boer gaan alle kosten door, maar het inkomen daalt."

Ook als de ophokplicht wordt opgeheven is het niet meteen 'jubelstemming' zoals Vlastuin het noemt. "De overheid stelt de maatregel in, de pijnlijke gevolgen zijn voor de sector. Ik vind dat daar wel wat meer aandacht voor kan komen."

Vlastuin benadrukt dat kippen die binnen worden gehouden het goed hebben. "Bij mij lopen ook echt niet alle kippen buiten en boeren zorgen goed voor hun dieren. Het voer, de stalinrichting, de zorg. Kippen hebben het binnen ook goed."

Vlastuin wil dit graag gezegd hebben, omdat hij zich zorgen maakt om zijn collega's. Daarom hoopt hij dat het ministerie nadenkt over de, in zijn ogen misschien wel te, zware maatregel van landelijke ophokplicht. Tot hoe lang de kippen binnen moeten blijven hangt al van het verloop van het vogelgriepvirus, maar voorlopig zitten ook de kippen van Jan Vlastuin binnen.