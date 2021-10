In toeslagenaffaire ook Enschedese kinderen uit huis geplaatst, gemeente scheldt 172.000 euro aan schulden kwijt

Over de omvang van de toeslagenaffaire onder gedupeerden in Enschede wordt steeds meer bekend. Het is duidelijk dat er ook in deze stad kinderen gedwongen uit huis zijn geplaatst.

Volgens wethouder Arjan Kampman (PvdA) gaat het om twee situaties. "De gemeente doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt."

Begin dit jaar heeft Kampman aangegeven dat alle gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire in Enschede in kaart worden gebracht en waar gewenst ondersteuning krijgt aangeboden. Eerder was niet mogelijk, omdat de belastingdienst de gegevens van de gedupeerden niet wilde overdragen. Deze zomer waren er al meer dan 300 gedupeerde gezinnen in beeld, nu is er ook iets meer te vertellen over de aard van de problemen.

Twee uithuisplaatsingen

De meest schrijnende situaties kwamen vorige week aan het licht na publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland zijn sinds 2015 meer dan 1100 uithuisplaatsingen van kinderen toegepast in gezinnen die ook bekend staan als gedupeerden van de toeslagenaffaire. In Enschede gaat het vooralsnog om 'twee situaties, antwoordde wethouder Arjan Kampman maandagavond in de gemeenteraad op vragen van Margriet Visser (EnschedeAnders).

"We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt", aldus Kampman. Het terugplaatsen van kinderen kan de gemeente niet bepalen. Daarover gaat de Raad voor de Kinderbescherming. "Maar we kijken wel wat we kunnen doen voor de gezinssituatie. In één geval was er sprake van een te kleine woning en hebben we gezocht naar een vervangende woonruimte die groot genoeg was."

Schulden kwijtschelden

Ayfer Koç (CDA) vroeg het college onlangs om schulden van gedupeerden over te nemen, maar dat durfde de wethouder niet aan. Over schulden is in veel gevallen nog niet alles bekend. Het is ook niet duidelijk of het Rijk deze vervolgens aan de gemeente terugbetaalt. Dat zou vele miljoenen kunnen kosten.

Wetgeving maakt het wel mogelijk dat gemeentelijke schulden worden kwijtgescholden en vergoed. De gemeente Enschede is volgens Kampman daar voortvarend mee aan de slag gegaan. Inmiddels is bij 26 gedupeerde gezinnen de gemeentelijke schuld kwijtgescholden. Het gaat hier om een totaalbedrag van 172.000 euro.