Go Ahead-trainer Van Wonderen voert wijzigingen door in bekerduel met Almere City

Woensdagavond is Almere City FC de eerste horde van Go Ahead Eagles in het KNVB-bekertoernooi. Het is voor trainer Kees van Wonderen een mooie gelegenheid om een aantal spelers de kans te geven in de basisopstelling.

"Voor de jongens die normaliter minder spelen is het een mooi podium om minuten te maken. Daarnaast kunnen we ook een aantal jongens met lichte klachten aan de kant te zetten en daar de intensiteit van afhalen. We gaan dus wat spelers de gelegenheid geven om aan spelen toe te komen", vertelt hij. Morgenavond kan de oefenmeester geen beroep doen op Jacob Mulenga, die vanwege een knieblessure afwezig is.

Kwakkelend Almere City

Almere City, onder leiding van trainer Gertjan Verbeek, is de jaargang in de Keuken Kampioen Divisie uitermate pover begonnen. De club uit Flevoland, vorig jaar nog een hoogvlieger, bungelt nu op de voorlaatste plaats van de ranglijst. "Ze hebben een moeilijke start en hebben het nog niet aan het draaien", valt ook Van Wonderen op. "Er spelen nog wel veel dezelfde spelers en ze hebben kwaliteit. Alleen ze hebben nog niet de formule gevonden om resultaten te halen. Het vertrouwen ontbreekt, maar wij moeten ervoor zorgen dat ze dat tegen ons niet gaan krijgen."

Radio Oost

Het duel tussen Almere City FC en Go Ahead Eagles is woensdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en via onze online kanalen.