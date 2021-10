Heracles Almelo komt met de schrik vrij in Hendrik-Ido-Ambacht

Rai Vloet had een groot aandeel in de magere bekerzege van Heracles (Foto: Orange Pictures)

In de eerste ronde van het nationale bekertoernooi is Heracles Almelo met de schrik vrijgekomen. In Hendrik-Ido-Ambacht was tweededivisionist ASWH dicht bij een stunt, maar uiteindelijk sleepte de ploeg van Frank Wormuth de zege alsnog over de streep: 1-3.

Noah Fadiga zorgde in de beginfase voor de meeste dreiging aan de kant van de Almeloërs. De rechtsback zag al in de tweede minuut zijn schot rakelings voorlangs gaan en even later had zijn poging van afstand een beter lot verdiend; zijn inzet spatte uiteen op de lat.

Vloet

Heracles, dat ten opzichte van het verloren duel met PEC Zwolle met een aantal wijzigingen ten tonele kwam, brak na ruim een half uur de ban. Rai Vloet, afgelopen zaterdag nog de schlemiel in Zwolle, schoot zijn ploeg via de onderkant van de lat op 0-1.

Sterker ASWH

Na rust waren de rollen omgedraaid. De eerste kansen waren nog wel voor Heracles, maar in het vervolg van de tweede helft verscheen ASWH steeds nadrukkelijker voor het Almelose doel. Nadat Mateo Les een inzet van de lijn haalde was het even later wel raak voor de thuisploeg. Luuk Admiraal tekende voor de verdiende gelijkmaker: 1-1.

Heracles ontsnapt

Het niveau van Heracles zakte daarna ver weg en mocht het van geluk spreken dat het niet op achterstand kwam. ASWH kreeg mogelijkheden en zodoende gloorde een stunt voor de ploeg uit de Tweede Divisie. Echter, vijf minuten voor tijd kwam Heracles tóch op 1-2 na een eigen doelpunt van ASWH-verdediger Peter Verhoeve. In blessuretijd maakte Vloet met zijn tweede van de avond aan alle Almelose onzekerheid een einde (1-3) en daardoor bekert Heracles door in het bekertoernooi.

ASWH - Heracles Almelo 1-3

0-1 Vloet (32)

1-1 Admiraal (56)

1-2 Verhoeve (86/eigen doelpunt)

1-3 Vloet (90+2)

Arbiter: Cantineau

ASWH: Janssen; Drost, Van de Werp, Van den Bosch, Korporaal; Admiraal, Verhoeve, Eisden; Pires, Brand, Bouwense.

Heracles Almelo: Bucker; Fadiga, Rente, Les, Quagliata; Schoofs, Vloet, De la Torre; Azzaoui, Sierhuis, Burgzorg.

