Solar Team Twente loopt flink in op koploper in Solar Challenge Morocco

Solar Team Twente heeft op dag twee van Solar Challenge Morocco de snelste tijd neergezet. Het Twentse team staat nog wel tweede in het algemeen klassement. Het goed nieuws is dat door de snelle tijd die werd neergezet met zonneauto RED Horizon de achterstand op de koploper uit België met zes minuten is teruggebracht tot twaalf minuten. De zonneauto's legden vandaag 551 kilometer af door een heuvelachtig parcours aan de voet van het Atlasgebergte.

De etappe tussen Zagora en Merzouga was een flinke uitdaging voor het Twentse team. De zonneauto's moesten veel klimmen. Ondanks de goede voorbereiding was het voor het team een spannende dag.

Motortestbank

In de voorbereiding op de wedstrijd werden talloze berekeningen en simulaties gedaan om te kijken of de auto geschikt was voor dit heftige bergparcours. "We hebben ook verschillende technische onderdelen van de auto getest door onder meer gebruik te maken van een motortestbank die we samen met ingenieursbureau VIRO hebben ontworpen. Ondanks alle voorbereidingen vonden we het vanochtend toch wel heel spannend om echt de bergen in te gaan", vertelt raceleider Thomas Jansink.

Het succes van vandaag is volgens Jansink vooral te danken aan de vernieuwde aandrijflijn die het team presenteerde in de aanloop naar de race. "De elektronische componenten, zoals de elektromotor en de motor controller, zijn aangepast aan het heuvelachtige parcours in Marokko. Bovendien ontwikkelden we vrij recentelijk nog een op water gebaseerd koelsysteem om oververhitting te voorkomen en efficiëntie te maximaliseren", aldus Jansink.

Complimenten

Het was voor elektrotechnisch ingenieur Thijs Alberts een mooi dag. "Het was erg fijn om na het meest heuvelachtige deel van de route via de communicatiekanalen complimenten te horen. Het deed mij goed om te horen dat de motor stand hield in deze lastige etappe."

Coureur Paul Heineman mocht vanochtend de eerste stint door de bergen rijden. "Ik vond het van te voren spannend maar uiteindelijk viel het heel erg mee. Het was prachtig om door de bergen in Marokko te mogen rijden", vertelt Heineman na afloop.

Morgen rijdt Solar Team Twente de derde etappe van de Solar Challenge Morocco, die start en eindigt in Merzouga. "We gaan er alles aan doen om morgen weer een stuk dichter bij onze Belgische concurrent te komen", aldus Thomas Jansink. De derde etappe is 523 kilometer lang en gaat opnieuw de bergen in.