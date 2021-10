Drie jaar cel geëist tegen ondernemer uit Enschede voor seksuele mishandeling van jonge werknemer

Voor de rechtbank in Almelo is een celstraf van drie jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist tegen een ondernemer uit Enschede. De 39-jarige man zou zo'n anderhalf jaar lang een twaalfjarige medewerker seksueel misbruikt hebben. Dat zou zijn gebeurd in de kantine van zijn bedrijf en in een garagebox.

Het slachtoffer kwam rond de herfstvakantie van 2019 in contact met de ondernemer. Niet lang daarna begint de jongen met zijn bijbaantje. Hij gaat meerdere keren per week met de verdachte op pad om samen klussen te doen.

Time out

De zaak komt eind vorig jaar aan het rollen. De ouders van de jongen hebben het idee dat het werk teveel vraagt van hun zoon. Zijn schoolresultaten gaan achteruit gaan en ze lassen een 'time out' in. Dan wordt duidelijk dat er misschien wel eens iets anders kan spelen. Tegen een klasgenote vertelt de jongen dat zijn baas meermaals, wel vijftig keer, seksuele handelingen met hem verrichtte in het bedrijfspand.

Via een vertrouwenspersoon komt het verhaal bij zijn ouders terecht en wordt de politie ingeschakeld. Bij de politie wijst de jongen twee plekken aan waar DNA kan worden aangetroffen. Het blijkt te kloppen, een zedenhond, die getraind is om sporen in zedenzaken te ruiken, slaat aan op de plekken die de jongen heeft aangegeven.

Aanhouding

De plekken worden bemonsterd en er wordt vastgesteld dat er DNA van de ondernemer en mogelijk van de jongen gevonden is. De ondernemer wordt aangehouden en komt pas zo'n vier maanden later na een voorbereidende zitting op vrije voeten. .

Tijdens de rechtszaak tegen de ondernemer zou blijken dat hij op zijn telefoon zocht naar zaken als "young boys sex'. De man zou ook intensief hebben gezocht naar hoe hij telefoongegevens moest wissen. Deskundigen stelden vast dat hij zeker elfhonderd berichten verwijderde uit whats-appgesprekken met de jongen.

De Enschedese ondernemer heeft ontkend dat hij kinderporno zocht. Over het DNA wilde de man kwijt dat hij wel eens in zijn bedrijfspand masturbeerde.

Leugens

Volgens de Enschedeër had hij zich juist over de twaalfjarige ontfermd omdat de jongen het thuis niet makkelijk had. De beschuldigingen van seksueel misbruik hebben hem diep geraakt. "Ik ben boos en teleurgesteld in wat mij is aangedaan, diep geraakt door alle leugens die over mij zijn verteld. Ik ben een mensenmens, wilde die jongen alleen helpen."

Zijn advocate hield de rechtbank voor dat uit onderzoek is gebleken dat één op de vijftien jongeren die aangifte doet van een zedendelict een valse aangifte doet. "Soms om de werkelijke dader te verhullen, maar soms ook alleen maar om een smoes te hebben waarom ze te laat thuis zijn."

Schadevergoeding

De officier van justitie wil naast de celstraf ook dat de verdachte de emotionele schade van de jongen gaat vergoeden. Het gaat om een bedrag van tienduizend euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.