Aanpassingen N35 tussen Wythmen en Nijverdal op z'n vroegst in 2031 klaar

Het was een online-bijeenkomst waar met name de procedures werden uitgelegd. Het werd vooral duidelijk dat er nog een erg lange weg is te gaan en dat er nu veel tijd nodig is voor verkenningen en onderzoek. Er is al 200 miljoen euro gereserveerd. De provincie en het Rijk nemen elk 100 miljoen voor hun rekening. Of dat genoeg is valt nog niet te zeggen. Als alles volgens plan verloopt dan zal op z'n vroegst in 2026 een begin gemaakt kunnen worden van de aanpassingen en is de weg in 2031 klaar.

De verbeteringen

Eerder werd al duidelijk dat twee drukke kruisingen ongelijkvloers gemaakt moeten worden. Het gaat om de kruising met de Ommerweg in Raalte en de Tunnelweg bij Nijverdal. Ook zou de N35 die dwars door Mariënheem loopt om het dorp heen gelegd moeten worden. De spoorwegovergang zou daarbij ook moeten veranderen in een ongelijkvloerse overgang.

Lange weg te gaan

Zo liggen er nog veel meer plannen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren en ook voor een betere doorstroming moeten zorgen. Het traject verkeert op dit moment nog in een verkennende fase. Dat houdt in dat er nog bijna niets zeker is. Er moeten onderzoeken en studies worden gedaan naar haalbaarheid en veiligheid. Ambtelijk gezien moet er ook een hoop gebeuren. Daarvoor ligt er een hoop werk bij de betrokken gemeenten, de provincie, het Rijk en het waterschap. Denk aan het wijzigen van bestemmingsplannen en het aanvragen en regelen van vergunningen. Ook de meningen en ideeën van burgers en bedrijven tellen mee. Daarvoor worden er de komende jaren informatiebijeenkomsten gehouden.

Meeste vragen over Mariënheem

De provincie en het ministerie organiseerden dinsdag op drie verschillende tijdstippen een presentatie waarbij er ook vragen gesteld konden worden. De drie presentaties waren hetzelfde. Bij elkaar waren er zo'n 150 kijkers. Daarvan maakte niet één bezwaar tegen de investeringen in de provinciale weg. De meeste vragen gingen over procedures en mogelijkheden voor het verleggen van de N35 bij Mariënheem.