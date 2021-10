Burgemeester Staphorst vraagt niet-gevaccineerde inwoners om coronaprik goed te overwegen

Staphorst kampt met zeer hoge besmettingscijfers en een lage vaccinatiegraad. "De cijfers tonen aan dat de kortste route om met elkaar uit deze situatie te komen, vaccineren is. Wanneer u daar nog niet voor gekozen hebt, vraag ik u: overweeg het nog een keer, omdat uw gezondheid en de gezondheid van uw naasten mij aan het hart ligt", aldus de burgemeester. "Ik weet ook dat een deel van onze inwoners vanwege principiële redenen hier niet voor kiest en daar heb ik respect voor."

Een oproep om de keuze te heroverwegen, maar tegelijkertijd dus respect voor degenen die het niet willen. Ten Kate: "Geef elkaar de ruimte. Letterlijk betekent dat: houd afstand en neem alle maatregelen in acht. Geef elkaar ook figuurlijk de ruimte. We zien in onze samenleving dat we soms verschillend reageren op de situatie rondom corona; op hoe we er mee omgaan en op de maatregelen die we nemen. Geef elkaar daar ook de ruimte voor."

Noaberschap

Ten Kate verwijst naar de sociale cohesie die Staphorst zo kenmerkt. "Wat onze samenleving kenmerkt is juist dat we er voor elkaar zijn als het tegen zit. Noaberschap is hier niet iets van vroeger, maar van alledag. Wat zou het jammer zijn dat, op het moment dat we juist deze vorm van omzien naar elkaar zo nodig hebben, er een tweedeling zou ontstaan."