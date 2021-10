Hoogspanningskabels in Deventer onder de grond verplaatsen kan nog vijf jaar duren

Het is een flink bedrag, maar zeker niet onhaalbaar. Zo laten woordvoerders van TenneT en de gemeente Deventer weten op de drukbezochte infoavond in het gemeentehuis van de stad. De netbeheerder heeft onderzoek gedaan naar mogelijke tracés, ofwel routes voor het leggen van de kabels. TenneT verwacht weinig problemen. Na meerdere routes te hebben onderzocht, heeft de netbeheerder een aantal voorkeursvarianten tentoongesteld aan de inwoners van Deventer.

Netbeheerder TenneT heeft een selectie gemaakt met mogelijke routes (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Zorgen

Inwoners reageerden enthousiast op de resultaten van het onderzoek. Maar hebben nog wel veel vragen. Eerder dit jaar lukte het de inwoners van Colmschate om de verkabeling, zoals het onder de grond leggen van de hoogspanningskabels heet, op de politieke agenda te krijgen.

Veel inwoners maken zich al jaren zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s die de hoogspanningskabels wellicht met zich mee brengen. “Ik heb geen idee of de kabels daadwerkelijk slecht voor je zijn. Maar het is zeker iets waar ik mij zorgen om maak. Hopelijk pakt de gemeente snel door,” laat een betrokken inwoner van Colmschate weten.

Miljoeneninvestering

Of de gemeente daadwerkelijk gaat doorpakken, is nog maar de vraag. De gemeente liet eerder doorschemeren huiverig te zijn om miljoenen te investeren in dit project. Aangezien er een kans bestaat dat de baten niet opwegen tegen de kosten. De gemeente neemt een klein deel van de totale kostenpost voor haar rekening, zodra de plannen werkelijkheid worden.

TenneT zal de grootste kosten op zich nemen. De gemeenteraad wilde voorafgaand aan het onderzoek weten wat het verkabelen aan mogelijkheden biedt op het gebied van woningbouw, recreatie, toerisme en openbaar groen. Als het gaat om woningbouw, konden woordvoerders van TenneT kort zijn: “Nee, woningbouw is eigenlijk uitgesloten.” De kabels moeten ten alle tijden bereikbaar zijn, in geval van calamiteiten.

Woordvoerders van TenneT staan bezorgde inwoners te woord (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Kansen

De verkabeling biedt wel kansen op het gebied van recreatie en openbaar groen. Uit het onderzoek van TenneT blijkt dat de verkabeling ruimte biedt voor onder meer uitbreiding van de Heemtuin in Diepenveen en de fiets- en wandelroutes in het gebied. Ook het Runshopping Centre op de Snipperling zou er in de toekomst zomaar anders uit kunnen gaan zien. De verkabeling biedt volgens de netbeheerder mogelijkheden om de openbare ruimte bij het winkelcentrum aan te passen.

Volgende week woensdag mogen inwoners inspreken tijdens de raadstafel op het gemeentehuis. Daarna zal de gemeenteraad zich over het onderzoek van TenneT buigen en bespreken of zij in 2022 budget vrij maken voor mogelijke vervolgstappen in dit proces. De gemeente verwacht dat het nog wel eens vijf jaar kan gaan duren voordat de eerste kabels onder de grond liggen in Deventer.