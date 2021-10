Almeloër wil betaalde seks met tiener maar wordt opgepakt

Een 35-jarige man uit Almelo kwam in april vorig jaar van een koude kermis thuis toen hij probeerde een zestienjarige jongen uit Enschede over te halen tot betaalde seks. In plaats van in te gaan op de uitnodiging, incasseerde de jongen enkel het geld en deed aangifte bij de politie. Het geld maakte hij op. Dinsdag werd tegen de verdachte een werkstraf van honderdtachtig uur en een voorwaardelijke straf van één jaar met een proeftijd van vijf jaar geëist.

Stress door de coronapandemie en het niet op tijd innemen van medicijnen zorgden er volgens de 35-jarige voor dat hij in april 2020 berichtjes via Facebook Messenger begon te sturen aan het slachtoffer. Wie daarmee begon, werd niet helemaal duidelijk in de Almelose rechtbank. Wel bleek dat de 35-jarige die avond meer dan tweehonderd euro overmaakte naar de jongen in Enschede.

Tante kijkt mee

Wat de Almeloër niet door had is dat de tante van de zestienjarige mee keek met de berichtjes die hij stuurde. Ze adviseerde haar neef te vertellen dat hij pas tien jaar is. De jongen gaf aan dat hij wel op de fiets naar Almelo wilde komen. Volgens de 35-jarige had hij op dat moment al het idee dat hij in de maling werd genomen.

Dat bleek ook het geval. De jongen was nooit van plan in te gaan op de voorstellen van de Almeloër en deed uiteindelijk aangifte. Het geld dat hij kreeg was toen al lang op.

Eerder al veroordeeld

De Almeloër kwam al vaker in aanraking met justitie. Hij werd als minderjarige veroordeeld tot jeugd-tbs en zat meerdere jaren in een instelling. In 2013 kreeg hij een voorwaardelijke straf van twee jaar met de maximale proeftijd van tien jaar.

De officier van justitie heeft de rechtbank niet gevraagd om die twee jaar voorwaardelijk om te zetten in een onvoorwaardelijke straf, maar om het advies van de reclassering te volgen. De 35-jarige zit al jaren in behandeling en daar moet hij vooral mee doorgaan, aldus de reclassering.

Over twee weken volgt het vonnis.