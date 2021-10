Vloet revancheert zich: "Een gemiste panenka maakt je geen mindere voetballer"

Rai Vloet had dinsdagavond een belangrijk aandeel in de nipte zege van Heracles Almelo in de eerste ronde van de KNVB Beker. Op bezoek bij de amateurs van ASWH werd met enig fortuin met 1-3 gewonnen. Twee doelpunten kwamen van de voet van de middenvelder.

Daarmee revancheert Vloet zich voor zijn gemiste panenka van afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle. "Het zelfvertrouwen was niet weg. Een panenka is een keuze, maar maakt je geen mindere voetballer. Aan het zelfvertrouwen ligt het niet en ik weet wat ik kan. Ik weet wat voor waarde ik heb voor het elftal en daar heb ik geen twijfel over. Dat heb ik denk ik vanavond ook wel weer laten zien."

Geluk aan Heracles-zijde

Vloet zag dat Heracles het moeilijk had tegen ASWH. "We komen met 1-0 voor en dan denk je dat je de wedstrijd onder controle hebt. Door een foutje in de tweede helft wordt het onnodig spannend. En dan wordt het heel moeilijk omdat zij meer gaan inzakken. Dan voetbal je tegen een muur. Gelukkig hebben we het geluk een keer aan onze zijde bij de 1-2 (eigen doelpunt, red.) en konden we de score ook nog uitbreiden", aldus Vloet.