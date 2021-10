Huiberts moet het juichen nog even leren na eerste PEC-treffer: "Ik liep per ongeluk naar het uitvak"

Het heeft even geduurd, maar Dean Huiberts wist dinsdagavond eindelijk zijn eerste doelpunt voor PEC Zwolle te noteren. De middenvelder had daarmee een aandeel in de overtuigende bekerzege op De Graafschap (4-1).

"Ik heb er lang op moeten wachten, maar ik ben er niet minder blij om", zei hij trots na afloop. "Hij zat er prima in. Een goede combinatie met Kastaneer en via de binnenkant van de paal viel 'ie binnen. Ik was er heel blij mee. Ik wist ook niet waar ik heen moest, want ik liep naar het uitvak. Mijn teamgenoten zeiden: 'wat ga je nou doen?' Ik was gewoon heel blij", lachte Huiberts.

Perfectionistisch

"Vroeger in de jeugd maakte ik er nog wel eens eentje, maar in het betaald voetbal is dit mijn eerste", vervolgt hij. "Het probleem was soms dat ik mijn doelpunt in het verleden té graag en te mooi wilde maken. Of hij moest perfect in de hoek, of hij moest in de kruising. Ik denk dat het nu beter gaat."

Tweede zege in vier dagen

Na de eerste zege van het seizoen afgelopen weekend tegen Heracles volgt dus vier dagen later de tweede overwinning. Dat geeft vertrouwen volgens Huiberts. "Dit geeft een goed gevoel voor de wedstrijd tegen AZ van komende zaterdag. We moeten punten pakken."