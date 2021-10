Kampen gaat op zoek naar noodopvangplek voor asielzoekers

Kampen gaat in navolging van Zwolle dringend op zoek naar een geschikte locatie die als tijdelijke noodopvang voor asielzoekers kan fungeren. Het gaat om een geschikte opvanglocatie, waar asielzoekers minimaal zes maanden tot een jaar kunnen verblijven. Kampen wil alle mogelijke opties op korte termijn in beeld hebben.

“Dit is een zeer serieus verzoek wat we serieus willen onderzoeken", zegt burgemeester Sander de Rouwe. "We kunnen en mogen ons hieraan niet onttrekken." Met het onderzoek geeft Kampen gehoor aan de oproep van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle gemeenten in Nederland. Burgemeester Sander de Rouwe zegt daarover:

"We willen in alle redelijkheid overwegen hoe we een aanbod kunnen doen dat past bij de aard en omvang van gemeente Kampen. Dat vraagt om zorgvuldigheid én om voortvarendheid. Daarom wordt de komende weken een adviesnota voorbereid over mogelijke locaties voor noodopvang binnen onze gemeentegrenzen. Op een later moment zal het college daarover een definitief besluit nemen.”

Crisisopvang

Het besluit om de mogelijkheden voor noodopvang te onderzoeken, staat los van eventuele crisisopvang voor asielzoekers. Burgemeester De Rouwe: “Afgelopen weekend heeft de provincie ook een dringend verzoek gedaan aan de gemeenten in Overijssel om kortdurende crisisnoodopvang te realiseren. Dat hebben we serieus onderzocht, maar aan die vraag kunnen we op korte termijn niet voldoen.”

Met het onderzoek naar mogelijke noodopvanglocaties wil de gemeente voorkomen dat ze overvallen wordt door een verzoek van het ministerie om opvang te realiseren. Als het het COA niet lukt om voldoende noodopvangplekken te realiseren in Nederland, dan heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de bevoegdheid om plekken aan te wijzen voor crisisopvang voor enkele dagen. Gezien de huidige dringende vraag naar zowel nood- als crisisopvang is volgens de burgemeester niet uit te sluiten dat het alsnog zover komt.