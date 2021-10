Aantal coronapatiënten in ziekenhuis ZGT in week tijd verdubbeld: "Vooral niet-gevaccineerden"

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis ZGT in week tijd verdubbeld

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis ZGT in Almelo is een week tijd verdubbeld. Er liggen momenteel twintig patiënten in het Almelose ziekenhuis met Covid-19. Ook andere ziekenhuizen in Overijssel zien het aantal patiënten met corona oplopen. Gemiddeld is tachtig procent van hen niet gevaccineerd, aldus de ziekenhuizen.

Bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo lagen vorige week nog tien coronapatiënten op de reguliere afdeling en op de intensive care. Dat aantal is nu opgelopen tot twintig. "We zien dat het een stuk drukker is geworden met het aantal covidpatiënten", zegt Bastiaan Wittekamp, intensivist en medisch manager Intensive Care (IC) bij ZGT. "Op dit moment kunnen we het aan, maar het is heel druk. We zijn erg bang voor wat er gaat komen. We weten het niet."

Overplaatsen

Als het in dit tempo doorgaat, dan moet ZGT weer patiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen. Of er moet weer niet-coronazorg, zoals een geplande operatie, worden afgezegd. "Dat zijn inderdaad twee mogelijke oplossingen voor de situatie die je dan hebt. Het natuurlijk niet prettig voor de patiënt om wie het gaat. Maar dat geldt ook voor de niet-coronapatiënt wiens operatie moet worden afgezegd", aldus Wittekamp.

Je weet dat het voorkomen had kunnen worden als je je had laten vaccineren Bastiaan Wittekamp, intensivist ZGT

Vooral niet-gevaccineerden

Uit landelijke cijfers bleek onlangs dat tachtig procent van de huidige coronapatiënten op de IC niet gevaccineerd is. "Dat is hier niet anders. Het overgrote deel is inderdaad niet gevaccineerd", zegt Wittekamp over de situatie in ZGT.

"De mensen die wel gevaccineerd zijn, hebben vaak een onderliggende aandoening. Dat maakt dat het vaccin minder goed werkt. Mensen die geen onderliggende aandoening hebben en die gevaccineerd zijn, die komen hier in principe niet. Dat maakt het ook heel erg schrijnend voor ons om te zien. Je weet dat het voorkomen had kunnen worden als ze zich hadden laten vaccineren."

Tachtig tot negentig procent van de coronapatiënten in de Overijsselse ziekenhuizen is niet gevaccineerd, aldus ZGT (Almelo), MST (Enschede), Isala (Zwolle) en Deventer Ziekenhuis. Het ziekenhuis in Hardenberg zegt 'geen uitspraken te doen over de vaccinatiestatus'.

Meer bedden

Extra IC-bedden in gebruik nemen is volgens de intensivist nu minder gemakkelijk dan bij eerdere coronagolven het geval was. "We hebben genoeg verpleegkundigen voor twaalf IC-bedden. Maar zij hebben de afgelopen covidgolven heel hard gewerkt. Ze zitten behoorlijk aan hun taks en kunnen moeilijk nog een stapje harder doen op dit moment."

Ook speelt volgens Wittekamp mee dat het 'reguliere' griepseizoen is begonnen en deze tijd van het jaar meer mensen met luchtwegklachten, zoals COPD, moeten worden opgenomen.

Het aantal coronapatiënten is de afgelopen weken aan het stijgen Isala Ziekenhuis

Ook toename bij Isala

Ook andere ziekenhuizen in Overijssel zien weer een toestroom van coronapatiënten. In Isala in Zwolle liggen momenteel 28 patiënten met corona, waarvan vier op de IC. "Het aantal coronapatiënten is de afgelopen weken aan het stijgen", zegt een woordvoerder van Isala.

Ze vervolgt: "Onze IC heeft een belangrijke rol in de regio, bij hartoperaties en als regionaal traumacenter. Wanneer wij dus weer meer coronapatiënten moeten gaan opnemen op de IC, is het onvermijdelijk dat wij geplande operaties waarbij mensen IC-zorg nodig hebben weer moeten uitstellen. Dat doet ons pijn in ons hart."

Andere ziekenhuizen

Bij het Deventer Ziekenhuis en Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg lopen de patiënten aantallen minder hard op. Alle niet-coronazorg kan daardoor nog doorgaan, zeggen de ziekenhuizen. "Maar wij zien helaas ook in ons ziekenhuis een langzaam toenemend aantal opgenomen patiënten met corona", vertelt een woordvoerder van Saxenburgh.

Ziekenhuis MST in Enschede kon dinsdag geen toelichting geven.