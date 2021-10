'Zwartelanders' Haaksbergen voeren actie voor behoud van hun geliefde volksbuurtje

Zoals gemeld is de woningcorporatie Domijn van plan in totaal 49 huurwoningen in de karakteristieke volkswijk 't Zwarteland te slopen.

Sterk verouderd

Een aantal van deze huizen dateert van voor de oorlog of vlak erna. Reden voor de beoogde sloop is dat de panden steeds vaker gebreken vertonen.

De huisjes zijn sterk verouderd en volgens de woningbouwvereniging eigenlijk 'op'. Renoveren of opknappen van de woningen is erg kostbaar, het CO2-neutraal maken van de woningen zal minimaal 100.000 euro per woning kosten, als dat al technisch mogelijk is, aldus de corporatie.

Protestlied

Al sinds de nieuwbouwplannen bekend zijn, voeren de 'Zwartelanders' actie. Zo schreef buurtbewoner en beroepsmuzikant Harrie te Wierik al eens een protestlied. De 'Zwartelanders' zijn vooral verontwaardigd dat er nog altijd geen alternatieve woonruimte voor ze is en vrezen dat ze in een aantal gevallen uit Haaksbergen moeten vertrekken.

De 'Zwartelanders' willen vooral dat hun buurt zoals die is, behouden blijft.

De ruim 1.600 handtekeningen die werden opgehaald als pleidooi voor behoud van de wijk 't Zwarteland in Haaksbergen. (Foto: RTV Oost)

Actie gemeentehuis

Reden waarom een groep 'Zwartelanders' vanavond naar het gemeentehuis toog. Tijdens de raadsvergadering maakten ze gebruik van hun inspraakrecht om hun argumenten nog eens te benadrukken. Bovendien boden ze ruim 1.600 handtekeningen aan, in een poging het gemeentebestuur zo te overtuigen dat 't Zwarteland behouden moet blijven.

"Die handtekeningen hadden we binnen slechts enkele dagen binnen", aldus Charlotte Wegdam, actievoerster van het eerste uur. "Als we mensen polsten en vertelden wat er aan de hand is, kregen we niet alleen hun handtekening, maar ook steunbetuigingen en positieve reacties."

De woningcorporatie gaat 't Zwarteland pas aanpakken als het nieuwbouwproject 't Kempke is afgerond. Deze buurt wordt momenteel gesloopt. Herbouw ervan staat gepland voor 2023.