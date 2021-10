Fietsgigant Cannondale wil met fietsfabriek in Almelo Europees marktaandeel verdubbelen

Fietsenfabrikant Cannondale is van start gegaan in hun nieuwe fabriek op het XL Businesspark in Almelo. Met de nieuwe hypermoderne montagelocatie wil het Amerikaanse bedrijf drie keer zoveel fietsen kunnen leveren in een kortere tijd. Met de nieuwe bedrijfshallen in het Amerikaanse Rincon (Georgia) en Almelo, wil Cannondale het marktaandeel in de Verenigde Staten en Europa verdubbelen.

De fabriek van het bedrijf was bijna dertig jaar gevestigd in Oldenzaal. Door de nieuwe locatie in Almelo moet het bedrijf wereldwijd groeien. De fabriek is zo gebouwd dat de capaciteit vergroot kan worden wanneer dit nodig is.

Als ook de fabriek in Rincon geopend is, kan Cannondale een half miljoen extra fietsen produceren in drie jaar tijd. Met die stap moet het marktaandeel in zowel Europa al Noord-Amerika verdubbeld worden. “Voor Cannondale-dealers en –rijders is er veel om naar uit te kijken. We gaan vijftig jaar ervaring, innovatie en energie steken in de volgende vijftig jaar die eraan komen”, stelt Peter Woods, CEO van Cannondale’s moederbedrijf Dorel Sports.